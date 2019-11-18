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ЧП с Boeing 737 в Харькове: 189 пассажиров спаслись благодаря пилоту

STYLERПроисшествия    18.11.2019 - 13:11
ЧП с Boeing 737 в Харькове: 189 пассажиров спаслись благодаря пилоту
В Харькове чуть не разбился самолет Boeing 737 (коллаж: РБК-Украина)

Самолет по пути в Харьков дважды садился в экстремальных условиях

В Харькове произошло ЧП с самолетом Boeing 737-800 NG, на котором 189 украинских туристов летели с отдыха в Египте. Воздушное судно совершило две аварийные посадки в условиях густого тумана.

Пассажир самолета Ирина Ивченко, летевшая из Шарм-эль-Шейха с двумя детьми, рассказала в Facebook обо всем ужасе, пережитом во время экстремального полета.

Девушка выражает благодарность пилоту Алексею Якимчуку, которому дважды в течение нескольких часов пришлось садить Boeing 737 в тумане высокой плотности.

ЧП с Boeing 737 в Харькове: 189 пассажиров спаслись благодаря пилоту

В Харькове чуть не разбился самолет Boeing 737 (фото: facebook.com/irina.ivchenko8)

Первая посадка была совершена в Борисполе для дозаправки. Но особенный ужас пассажирам пришлось пережить во время посадки в Харькове.

"Туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Кричат дети, и молча вцепились в кресла пассажиры", - поделилась пережитым Ирина.

На взлетно-посадочной полосе самолет уже ждала пожарная машина. Но помощь спасателей не понадобилась - никто не пострадал.

"... нам повезло. И прежде всего с пилотом! Дай Вам Бог", - выразила благодарность мама двоих детей.

ЧП с Boeing 737 в Харькове: 189 пассажиров спаслись благодаря пилоту

В Харькове чуть не разбился самолет Boeing 737 (скрин: facebook.com/irina.ivchenko8)

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