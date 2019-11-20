Пілот літака жорстко осоромився при приземленні в Києві (відео)

Пілот літака осоромився в Києві (колаж: РБК-Україна)

Літак успішно приземлився в Жулянах в Києві, але пілот допустив прикру помилку

Пілот авіакомпанії лоукостера, що працює на ринку авіаперельотів в Україні, осоромився через Київ. При приземленні в аеропорту Жуляни в Києві він переплутав назви столиць, привітавши пасажирів в Москві. В мережі з'явилося відео з прикрим конфузом.

Інцидент стався на борту літака компанії WizzAir, що здійснював переліт з аеропорту Лутон в Лондоні (London Luton Airport) в Київ.

За кадром чутно, як пілот після успішного приземлення говорить "Леді та джентельмени. WizzAir радий вітати вас... (пауза) в Москві".

Але потім швидко виправляється, кажучи, що компанія "рада вітати пасажирів у Києві". Цікавим фактом є і те, що літак до Москви здійснював виліт в один і той же час, що і в Київ. Можливо, протягом кількох секунд пасажири думали, що прилетіли в Москву.

Пілот літака осоромився в Києві (відео: YouTube/Topfelya)