Льготы на покупку жилья: кто из украинцев может получить эту услугу
С 1 августа 2023 года в Украине расширяют программу кредитования "єОселя" - она станет доступной еще для нескольких категорий населения. Это означает, что больше украинцев смогут получить займы в банке на льготной основе.
О том, кто и как может получить льготные кредиты на жилье, читайте ниже.
Что нужно знать о программе "єОселя"
Ранее подать заявку на получение кредита на покупку жилья по программе "єОселя" могли военнослужащие, медицинские работники, педагоги и научно-педагогические работники. Для них действовала ставка 3%. С 1 августа 2023 г. получить льготные кредиты могут и другие категории граждан, а именно:
- ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины
- внутренне перемещенные лица
- другие граждане Украины, не имеющие жилья или в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м - на каждого следующего члена семьи
Также стоит учесть, что участие в программе могут принять только граждане Украины старше 18 лет и те, кто еще не достигнет 70 лет на дату погашения кредита. Обязательным условием является платежеспособность, а также человек не должен фигурировать в санкционных списках и участвовать в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.
Кредит можно взять на жилье, которое не расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории.
Отметим также, что в категорию военнослужащих и силовиков, которые могут взять ипотеку под 3% годовых, добавили детективов и старших детективов Национального антикоррупционного бюро, рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективов и лиц начальствующего состава Бюро экономической безопасности.
А для тех военных и силовиков, которые в результате ранения во время боевых задач получили I-II группу инвалидности и потеряли свою должность, сохраняется право на компенсацию % ставки за счет государства до уровня 3% годовых.
Порядок действий для получения кредита (скриншот)
Какие условия кредитования для новых категорий:
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льготная ставка на весь срок кредита - 7%
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максимальный срок кредита - 20 лет
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минимальный начальный взнос - 20%
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кредитуют банки-участники программы: Сбербанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank
На какое жилье можно взять кредит
Чтобы выдали льготные кредиты, жилье должно соответствовать следующим характеристикам:
- квартира в многоквартирном жилом доме (кроме государственной или коммунальной форм собственности) или имущественные права на строящуюся квартиру
- из расчета 52,5 м² на 1 человека + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно (ваш супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с вами)
- на территории Украины, за исключением временно оккупированной территории и районов боевых действий
- жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад
Как подать заявку
Заявку на участие в селах можно подать через приложение "Дія". Для этого нужно указать информацию о себе, доходах семьи, характеристиках жилья, которое планируете приобрести и т. д. Оформленную заявку следует отправить в избранный банк.
Банк проверяет данные о потенциальном клиенте и выносит свое решение. Если оно положительное, то человеку нужно будет прийти в отделение для оформления дальнейшей документации.
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