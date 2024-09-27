8 помилок, які призводять до появи пилу відразу після прибирання

Витирання пилу може здаватися марною витратою часу - незалежно від того, наскільки старанно ви прибираєте, пил завжди повертається. Проте іноді швидке накопичення пилу має неочевидні причини.

Про те, чому в оселі часто з'являється пил, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Нечасте витирання пилу

Шар пилу продовжуватиме накопичуватися доти, доки з ним нічого не буде зроблено - тож витирати його слід мінімум раз на тиждень. Проте переконайтеся, що ганчірка не надто волога, інакше ви залишите патьоки на поверхнях.

Також витирати пил у кімнаті слід від верхніх полиць до нижніх - так пил впаде на підлогу, де його можна прибрати пилососом або шваброю. Завжди витирайте пил перед тим, як мити підлогу, якщо тільки ви не любите створювати собі зайву роботу.

Погана циркуляція повітря

Пил частіше накопичується в будинках з поганою циркуляцією повітря. Окрім відчинення вікон, щоб впустити трохи свіжого повітря, можна увімкнути стельові вентилятори - хоча, можливо, вам варто спочатку витерти пил з лопатей. Крім цього, не забувайте чистити вентиляційні отвори від пилу.

Брудні килими

Килимове покриття може бути ще одним основним джерелом пилу у вашій оселі. Волокна килима є притулком для сміття та інших алергенів. Хоча прибрати килимове покриття з дому може бути неможливо, особливо якщо ви орендуєте житло, регулярне чищення килимів і килимових доріжок може допомогти.

Забруднена оббивка

Якщо ви не чистите цю частину меблів, на ній скупчується пил, який розлітається оселею та осідає на інших поверхнях. Інша "непомітна" поверхня, на який накопичується пил - штори та жалюзі.

Якщо не чистити оббивку, на ній накопичуватиметься пил (ілюстративне фото: Freepik)

Немиті домашні тварини

Коти, собаки та інші домашні тварини, як правило, є основним джерелом пилу. Адже, якщо забувати про вичісування шерсті пухнастика, вона буде ледь не на кожній поверхні, з часом перетворюючись на пил.

Нещільно зачинені вікна чи двері

Негерметичні вікна та двері також можуть сприяти виникненню проблеми з пилом. Рекомендують перевірити всі двері та вікна у вашому домі, щоб переконатися, що вони належним чином ущільнені. Інакше пил буквально прослизає крізь щілини.

Брудне взуття та одяг

Коли ви повертаєтесь додому, пилок та бруд, які потрапили на взуття на одяг, потрапляють у ваш дім. Килимок може допомогти видалити частину пилу з підошов, проте важливо знімати взуття перед входом.

Забруднені повітряні фільтри

Повітряний фільтр у вашій системі опалення, вентиляції та кондиціонування є важливою лінією захисту від пилу. У будинках, де немає домашніх тварин, фільтри слід замінювати фільтри кожні 3-6 місяців.

Однак, якщо у вас є домашні тварини або ви страждаєте від алергії чи інших респіраторних розладів, чистьте або замінюйте фільтри кожні 2 місяці.