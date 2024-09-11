Позбавтеся їх негайно: 4 звички, через які вдома завжди безлад
Незалежно від того, скільки зусиль ми докладаємо до організації простору, часто всі старання швидко сходять нанівець. Чому так та які наші повсякденні дії постійно псують наші зусилля підтримувати порядок в оселі?
РБК-Україна (проект Styler)з'ясувало, як позбутися звичок, які заважають підтримувати порядок у домі.
Розкидані всюди папери
Поштова скринька регулярно наповнюється різноманітною кореспонденцією, більшість якої - це реклама або непотрібні листи. Одні люди відразу сортують ці папери, а інші залишають їх по всьому дому, обіцяючи собі розібрати згодом.
Якщо ви схильні до другого варіанту, привчіть себе збирати всі папери в одному місці. Ще кращим рішенням буде розмістити сміттєвий кошик поруч із тим місцем, де ви зазвичай кидаєте рекламу і буклети. Це допоможе швидше позбуватися непотрібних речей і підтримувати порядок.
Розкидані усюди папери або книжки, які ви одночасно читаєте та бажаєте завжди тримати під рукою - це вічний безлад (фото: Freepik.com)
Залишати одяг на кріслі в спальні
Після важкого дня багатьом важко знайти сили акуратно розвішувати одяг на вішалки або складати його в шухляди. Саме тому стілець або крісло в кімнаті часто перетворюється на місце, де накопичується одяг.
Щоб розв'язати цю проблему, придбайте кошик для білизни з кришкою. Коли до вас прийдуть гості, ви зможете швидко сховати туди брудний одяг, а у звичайний день просто тримайте кришку відкритою, щоб відразу класти туди речі, які потребують прання. Це особливо зручно, коли ви дуже втомлені і навіть не хочете підіймати кришку.
Якщо ви звикли залишати на кріслі одяг, який плануєте одягти ще раз, поставте поруч декілька вішалок у тих місцях, де зазвичай переодягаєтесь. Коли все під рукою, підтримувати порядок стає набагато легше.
Кидати все у шафу без розбору
Цей метод багатьом знайомий: коли не знаєш, куди подіти речі, просто кидай їх у шафу. Однак така звичка не тільки не допомагає організувати простір, але й часто заважає знайти потрібні речі.
Спробуйте організувати систему зберігання в шафі за допомогою органайзерів. Заповніть ними як верхні, так і нижні полички. З такою системою вам вже не вдасться просто так закинути речі на полицю - доведеться розміщувати їх по відповідних відділеннях.
Купа речей у шафі або комоді - це також безлад, навіть якщо його і не видно (фото: Freepik.com)
Купувати речі, для яких немає місця
Якщо ви помічаєте, що на кухні, у вітальні або спальні стає все менше місця, можливо, прийшов час переглянути своє ставлення до покупок.
Спробуйте впровадити просте правило: кожна нова річ повинна замінити одну стару. Наприклад, купили новий светр? Тоді час позбутися одного з тих, що ви вже не носите, і передати його на благодійність. Така звичка допоможе уникнути накопичення зайвих речей і зробить ваш простір більш впорядкованим.
Відмовляючись від дрібних, але шкідливих звичок, можна значно покращити організацію простору в домі. Важливо систематично спостерігати за своїми діями та створювати для себе зручні рішення, які допоможуть підтримувати чистоту й порядок щодня.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Simplicity Habit, Bright Side, Real Simple.