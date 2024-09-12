8 найпоширеніших помилок під час миття посуду та прибирання кухні

Прибирання на кухні складається з багатьох справ - брудний посуд потрібно мити, крихти прибирати зі столів, а підлогу підмітати. Тож легко забути про якусь поверхню або припустити ся помилки в прибиранні, що значно зменшить ефективність очищення.

Про те, які помилки найчастіше трапляються під час прибирання кухні і миття посуду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Southern Living .

Не чистити кухонну губку

Ми покладаємося на наші губки для всіх видів кухонних робіт, від миття дорогоцінних порцелянових тарілок до чищення мікрохвильової печі.

Проте перший крок до розумного використання губки - використовувати її здебільшого для миття посуду (або мати декілька окремих губок), а другий - вчасна заміна, адже брудна губка або ганчірка тільки поширює бактерії.

Після кожного миття посуду бажано промити губку, витиснути з неї воду та покласти губку на суху поверхню.

Використовувати агресивні засоби для чищення

Велика спокуса побризкати і протерти кухню якомога швидше, щоб завершити прибирання, але знайдіть хвилинку, щоб подумати, з яким типом поверхні ви маєте справу, як найкраще її очистити і яким засобом це зробити. Адже відбілювач або інші абразивні засоби можуть пошкодити стільниці.

Не знежирювати поверхні

Якщо ви готуєте пельмені, робите соус для спагеті, смажите курку чи випікаєте на вершковому маслі, безсумнівно, жир залишатиметься на приладах, стільницях і шафах.

Він непривабливий, липкий і збирає пил, створюючи ще більший безлад на кухні. Тож регулярно знежирюйте поверхню після приготування їжі, щоб запобігти утворенню бруду, не забуваючи заглядати під знімні конфорки плити.

Не чистити посудомийну машинку

Внутрішню частину посудомийної машини теж варто чистити. Втім, це радять виконувати не надто часто - лише раз на місяць.

Позбавлення від бруду, який може забити фільтри, розпилювачі та зливні отвори посудомийної машини, має вирішальне значення для досягнення максимальної ефективності миття посуду.

Не мити кавоварку або електрочайник

Відкладення жорсткої води з часом можуть накопичуватися на стінках чайника або кавоварці. Цей накип заважає роботі приладу, сповільнює заварювання і впливає на смак ранкового напою.

Завантажувати в посудомийку весь посуд

Не слід завантажувати в посудомийну машину все, що потрапляє на очі. Якщо ви хочете, щоб ваші кухонні ножі залишалися гострими, а їхні ручки тримали форму, не кладіть їх в посудомийну машину.

Те ж саме стосується чавунних сковорідок, які можуть іржавіти, і кришталю, який може тріснути або помутніти.

Не чистити кухонну раковину

Ваша раковина може виглядати бездоганно, але зовнішній вигляд може бути оманливим. Брудний посуд, бактерії від сирих інгредієнтів та миття рук роблять кухонну раковину (а також кран і злив) одним з найбільш брудних місць в домі.

Саме тому раковини рекомендують чистити та дезінфікувати щотижня

Не дезінфікувати ручки та вимикачі

Для підтримання чистоти радять протирати все, чого торкаються ваші руки на кухні. Ручки на плиті, ручки холодильника, ручки шухляд і вимикачі на кухні - все це потребує ретельного очищення відповідними засобами.