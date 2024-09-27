8 ошибок, которые приводят к появлению пыли сразу после уборки

Вытирание пыли может казаться пустой тратой времени - независимо от того, насколько тщательно вы убираете, пыль всегда возвращается. Однако иногда быстрое накопление пыли имеет неочевидные причины.

О том, почему в доме часто появляется пыль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Нечастое вытирание пыли

Слой пыли будет продолжать накапливаться, пока с ним ничего не будет сделано - поэтому вытирать его следует минимум раз в неделю. Однако убедитесь, что тряпка не слишком влажная, иначе вы оставите потеки на поверхностях.

Также вытирать пыль в комнате следует от верхних полок до нижних - так пыль упадет на пол, где ее можно убрать пылесосом или шваброй. Всегда вытирайте пыль, прежде чем мыть пол, если только вы не любите создавать себе лишнюю работу.

Плохая циркуляция воздуха

Пыль чаще скапливается в домах с плохой циркуляцией воздуха. Кроме открывания окон, чтобы впустить немного свежего воздуха, можно включить потолочные вентиляторы - хотя, возможно, вам следует сначала вытереть пыль с лопастей. Кроме этого, не забывайте очищать вентиляционные отверстия от пыли.

Грязные ковры

Ковровое покрытие может быть еще одним основным источником пыли в вашем доме. Волокна ковра является убежищем для мусора и других аллергенов. Хотя убрать ковровое покрытие из дома может быть невозможно, особенно если вы арендуете жилье, регулярная чистка ковров и ковровых дорожек может помочь.

Загрязненная обивка

Если вы не чистите эту часть мебели, на ней скапливается пыль, которая разлетается домом и оседает на других поверхностях. Другая "неброская" поверхность, на которую накапливается пыль - шторы и жалюзи.

Если не чистить обивку, на ней будет скапливаться пыль (иллюстративное фото: Freepik)

Немытые домашние животные

Кошки, собаки и другие животные, как правило, являются основным источником пыли. Ведь, если забывать о вычесывании шерсти пушистика, она будет чуть ли не на каждой поверхности, со временем превращаясь в пыль.

Неплотно закрытые окна или двери

Негерметичные окна и двери могут способствовать возникновению проблемы с пылью. Рекомендуется проверить все двери и окна в вашем доме, чтобы убедиться, что они должным образом уплотнены. Иначе пыль буквально проскальзывает сквозь щели.

Грязная обувь и одежда

Когда вы возвращаетесь домой, пыльца и грязь, попавшие на обувь на одежду, попадают в ваш дом. Коврик может помочь удалить часть пыли из подошв, однако важно снимать обувь перед входом.

Загрязненные воздушные фильтры

Воздушный фильтр в системе отопления, вентиляции и кондиционирования является важной линией защиты от пыли. В домах, где нет домашних животных, фильтры следует заменять фильтрами каждые 3-6 месяцев.

Однако, если у вас есть домашние животные или вы страдаете от аллергии или других респираторных расстройств, чистите или заменяйте фильтры каждые 2 месяца.