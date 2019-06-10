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Пил шампанское и ел салаты: глава "Нафтогаза" Коболев засветился в очень дорогом ресторане

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 22:41
Пил шампанское и ел салаты: глава "Нафтогаза" Коболев засветился в очень дорогом ресторане
Андрей Коболев (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Коболев посетил ресторан "Прага" вместе с неизвестной спутницей

Андрей Коболев, глава правления "Нафтогаз", попался  на камеры в дорогом столичном ресторане "Прага", который находится возле ВДНХ и пользуется большой популярностью среди футболистов и знаменитостей. Об этом сообщает "Страна".

Коболев вместе со своей спутницей заказали по одному салату, и взяли розовое шампанское. При этом, стоит отметить, что самая дешевая бутылка такого напитка в ресторане стоит 3800 гривен. Что касается салатов, то их стоимость начинается от 182 гривен.

Пил шампанское и ел салаты: глава &quot;Нафтогаза&quot; Коболев засветился в очень дорогом ресторане

Андрей Коболев с неизвестной спутницей (фото: strana.ua)

Глава "Нафтогаза" провел вместе со своей спутницей на террасе ресторана около двух часов. Они ели и вели беседу.

По словам персонала одного из ресторанов, где любит проводить время Коболев, он оставляет щедрые чаевые.

Пил шампанское и ел салаты: глава &quot;Нафтогаза&quot; Коболев засветился в очень дорогом ресторане

Андрей Коболев с неизвестной спутницей (фото: strana.ua)

Стоит отметить, что в данный момент Андрей Коболев не женат. В 2017 году он развелся со своей супругой Зоряной, от которой у чиновника есть трое детей.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" снизит цены на газ для населения в июле на 8%. Об этом заявил Коболев.

Мы также писали о том, что "Нафтогаз" готовится к наихудшим сценариям отопительного сезона, в частности, к прекращению транзита газа из РФ.

Напомним, что Коболев назвал возможные сроки возобновления газовых переговоров с Россией.

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