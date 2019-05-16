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Коболев назвал возможные сроки возобновления газовых переговоров с РФ

Новости » Экономика    16.05.2019 - 12:35
Коболев назвал возможные сроки возобновления газовых переговоров с РФ
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Переговоры могут возобновиться в июне

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует возобновление переговоров между Украиной и Россией по новому контракту о транзите газа в июне. Об этом он сказал в ходе Международной инвестиционной конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отметил Коболев, российская сторона официально заявила о том, что переговоры могут возобновиться после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с российским президентов Владимиром Путиным.

"Возможно, это произойдет в июне", - сказал глава "Нафтогаза".

На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будут иметь Германия, непосредственное влияющая на запуск "Северного потока-2", дальнейшие действия США относительно санкций на РФ, а также способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации 12 млрд долларов в случае не подписания нового транзитного контракта.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил о том, что прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года - вполне вероятный сценарий, и Украина готовится к нему.

Отметим, Верховная рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

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Новости Украины переговорыАндрей КоболевНафтогаз Украины
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