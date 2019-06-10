Пив шампанське і їв салати: глава "Нафтогазу" Коболєв засвітився в дуже дорогому ресторані

Андрій Коболєв (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Коболєв відвідав ресторан "Прага" разом із невідомою супутницею

Андрій Коболєв, голова правління "Нафтогаз", попався на камери в дорогому столичному ресторані "Прага", який знаходиться біля ВДНГ і користується великою популярністю серед футболістів і знаменитостей. Про це повідомляє "Страна".

Коболєв разом зі своєю супутницею замовили по одному салату, і взяли рожеве шампанське. При цьому, варто зазначити, що найдешевша пляшка такого напою в ресторані коштує 3800 гривень. Що стосується салатів, то їх вартість починається від 182 гривень.

Андрій Коболєв з невідомою супутницею (фото: strana.ua)

Глава "Нафтогазу" провів разом зі своєю супутницею на терасі ресторану близько двох годин. Вони їли і вели бесіду.

За словами персоналу одного з ресторанів, де любить проводити час Коболєв, він залишає щедрі чайові.

Андрій Коболєв з невідомою супутницею (фото: strana.ua)

Варто зазначити, що в даний момент Андрій Коболєв не одружений. У 2017 році він розлучився зі своєю дружиною Зоряною, від якої у чиновника є троє дітей.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" знизить ціни на газ для населення в липні на 8%. Про це заявив Коболєв.

Ми також писали про те, що "Нафтогаз" готується до найгірших сценаріїв опалювального сезону, зокрема, до припинення транзиту газу з РФ.

Нагадаємо, що Коболєв назвав можливі терміни відновлення газових переговорів з Росією.