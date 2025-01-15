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"Піккардійська Терція" везе "магію і тепло" у Київ: коли відбудеться концерт

Середа 15 січня 2025 18:15
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"Піккардійська Терція" везе "магію і тепло" у Київ: коли відбудеться концерт "Піккардійська Терція" (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)
Автор: Катерина Собкова

Унікальна акапельна формація "Піккардійська Терція", відома далеко за межами України, дасть великий концерт у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу гурту.

Що відомо про концерт "Піккардійської Терції" у Києві

"Піккардійці" виступлять у Києві 19 січня в рамках свого традиційного зимового туру, який стартував ще у грудні. Святкову програму вже почули мешканці багатьох міст. Тепер черга киян.

Концерт відбудеться о 17:00 у Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України (МЦКМ), що на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.

Співаки обіцяють подарувати найкращі різдвяні пісні, колядки, улюблені хіти та прем’єри, сповнені магії й тепла. Зокрема дві нові, зворушливі колядки "Гляньте, люди" та "Христос народився!", які були випущені нещодавно, але вже встигли полюбитися публіці.

Київський концерт, як і всі інші концерти туру, благодійні й спрямовані на підтримку українських воїнів.

"Різдвяний період - це період надії й добра. Ми хочемо, щоб наша музика стала частиною зимових свят для всіх, хто прийде на наші концерти. І водночас щоб допомогла тим, хто виборює для нас можливість святкувати у вільній Україні!" - зазначають учасники колективу.

Зазначимо, що у січні "Піккардійська Терція" також виступить у рідному Львові (21 січня). Після цього тур продовжиться вже у лютому та березні. Гастрольний графік формації наразі такий:

  • 13 лютого - Чернівці
  • 26 лютого - Харків
  • 27 лютого - Полтава
  • 28 лютого - Дніпро
  • 1 березня - Запоріжжя
  • 2 березня - Черкаси.

Додамо, що "Піккардійська Терція" - унікальна для української музичної культури акапельна формація, яка вже понад 30 років зачаровує серця слухачів. У їхньому репертуарі понад 300 композицій у найрізноманітніших жанрах: поп, рок, класика, фольк, джаз, кантрі, духовна музика, рок-н-рол, блюз тощо.

Вони зуміли вивести акапельний формат з розряду елітарних на широку публіку, здобувши велику популярність завдяки своєму професіоналізму, оригінальним аранжуванням та щирій подачі.

Раніше Іван Марунич пояснив, чому концерти під час війни важливі.

Також співак Арсен Мірзоян сказав, що думає про веселощі та святкування під час війни.

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