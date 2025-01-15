"Пиккардийская Терция" везет "магию и тепло" в Киев: когда состоится концерт

Уникальная акапельная формация "Пиккардийская Терция", известная далеко за пределами Украины, даст большой концерт в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу группы.

Что известно о концерте "Пиккардийской Терции" в Киеве

"Пиккардийцы" выступят в Киеве 19 января в рамках своего традиционного зимнего тура, который стартовал еще в декабре. Праздничную программу уже услышали жители многих городов. Теперь очередь киевлян.

Концерт состоится в 17:00 в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (МЦКИ), который находится на Аллее Героев Небесной Сотни, 1.

Певцы обещают подарить лучшие рождественские песни, колядки, любимые хиты и премьеры, полные магии и тепла. В частности две новые, трогательные колядки "Гляньте, люди" и "Христос родился!", которые были выпущены недавно, но уже успели полюбиться публике.

Киевский концерт, как и все остальные концерты тура, благотворительные и направлены на поддержку украинских воинов.

"Рождественский период - это период надежды и добра. Мы хотим, чтобы наша музыка стала частью зимних праздников для всех, кто придет на наши концерты. И одновременно чтобы помогла тем, кто борется за возможность праздновать в свободной Украине!" - отмечают участники коллектива.

Отметим, что в январе "Пиккардийская Терция" также выступит в родном Львове (21 января). После этого тур продолжится уже в феврале и марте. Гастрольный график формации пока такой:

13 февраля - Черновцы

26 февраля - Харьков

27 февраля - Полтава

28 февраля - Днепр

1 марта - Запорожье

2 марта - Черкассы.

Добавим, что "Пиккардийская Терция" - уникальная для украинской музыкальной культуры акапельная формация, которая уже более 30 лет очаровывает сердца слушателей. В их репертуаре более 300 композиций в самых разнообразных жанрах: поп, рок, классика, фольк, джаз, кантри, духовная музыка, рок-н-ролл, блюз и тому подобное.

Они сумели вывести акапельный формат из разряда элитарных на широкую публику, получив большую популярность благодаря своему профессионализму, оригинальным аранжировкам и искренней подаче.