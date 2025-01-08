Іван Марунич пояснив, чому концерти під час війни важливі

Концерти та фестивалі під час війни не просто "на часі", а є важливим елементом протистояння російській навалі.

За словами артиста, на побутовому рівні музика, живі концерти та вистави "можуть надихнути, розрядити та перезавантажити людей у складні часи".

В цілому, переконаний співак, важливо продовжувати наповнювати інформаційний простір українським культурним продуктом.

"Щойно з'являються шпарини та ніші, в них миттєво заходить "альтернатива". І як ми бачимо іноді по чартах стрімінгів, на жаль, туди досі просочується російська музика", - говорить він.

Марунич наголосив на важливості повної відмови від усього, що продукує РФ.

"Шкода, що деякі українці досі не зрозуміли важливість відмови від всього контенту, який створюється та поширюється країною-ворогом", - сказав артист.

Разом з тим автор хіта "Пес Патрон" провів історичну паралель між протистоянням російській агресії в часи УНР та сьогодні, наголосивши на важливій ролі української культури в обох випадках.

"Понад сто років тому, коли Українська народна республіка боролася за своє існування, навіть спеціально була створена Хорова капела, якій українські військові керманичі дали завдання їздити світом та поширювати українську пісню. Таким чином привертати прихильність світової спільноти. Так світ дізнався зокрема про пісню "Щедрик", яка досі є ледь не однією з головних пісень Різдва у всьому світі", - розповів волонтер.

При цьому додав, що зараз завдання не змінилися, однак інструментів донесення побільшало.

"Давайте ними користуватися", - закликав музикант.