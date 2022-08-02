Пікантні кабачки "карі" на зиму: такої смакоти ви ще не куштували

Кабачки карі здивують вас пікантним смаком, який розігріватиме смакові рецептори холодними зимовими вечорами. Така закрутка прекрасно зберігається, тому доречно запастися пікантними овочами саме на зиму.

Рецептом поділилась українська кулінарка на своєму каналі в YouTube Смаколики Юлі.

Інгредієнти (на 6 банок по 0,5 чи на 3 по 1 л):

1,5-2 кг кабачків (краще молодих)

1-2 цибулини

корінь селери (або стебло, зелень)

Для маринаду:

4 склянки води (1 л)

оцет столовий (9%) - 200 мл

1,5 склянки цукру (склянка на 250 мл)

1,5 столові ложки солі

3 столові ложки приправи карі

Покрокове приготування

Налийте в каструлю воду і додайте всі спеції, в тому числі й оцет. Після закипання проваріть 5 хвилин.

Поріжте цибулю кружальцями і викладіть їх на дно банки. Туди ж додайте селеру.

Наріжте кабачки кружальцями (до 1 см шириною). Викладіть кабачки в банки.

Залийте гарячим маринадом. Простерилізуйте в каструлі з водою протягом 10-15 хвилин для банок 0,5 л чи 20 хвилин для банок 1 л.

Витягніть банки, щільно закрийте, переверніть, закутайте до повного остигання.

Наша смакота готова!