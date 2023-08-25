Пікантний цибулевий пиріг за класичним французьким рецептом: бюджетна та смачна страва

Що вам знадобиться

Для тіста:

125 вершкового масла

250 г борошна

1 ч. ложка солі

125 мл холодної води

Для начинки

5 цибулин

3 яйця

20 мл вершків

40 г тертого сиру (наприклад, Емменталь)

2 ст. ложки оливкової олії

2 шматочки вершкового масла

Сіль, перець - до свого смаку

Як приготувати пиріг з цибулею

Змішайте в мисці 250 г борошна, сіль і вершкове масло, нарізане шматочками. Можна використовувати для замішування тіста блендер, або можна робити це вручну.

Далі додайте у суміш 125 мл холодної води та продовжуйте вимішувати тісто до однорідного стану. Накрийте плівкою тісто і поставте в холодильник на 2 години.

Нагрійте сковороду, налийте на неї оливкову олію та додайте 2 кубики вершкового масла. Цибулини очистіть від шкірки та наріжте тонкими кільцями. Викладіть їх на сковороду, додайте сіль та перець. Обсмажуйте на невеликому вогні до золотистого та м'якого стану.

Дістаньте із холодильника тісто, розкочуйте і помістіть у форму для пирога, акуратно видаліть зайве. Тісто проколіть вилкою в кількох місцях, щоб воно не набрякло.

У мисці змішайте 3 яйця, 20 мл вершків, сіль, перець та 40 г тертого сиру. На дно пирога покладіть цибулеву начинку, а зверху залийте яєчно-вершковою сумішшю.

Випікайте в духовці від 40 до 50 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!