Форшмак по-одеськи: нічого смачнішого ви точно не їли!
Форшмак - одна з найулюбленіших страв у всіх, хто любить рибу. Його готують на свята, для бутербродів, коли ліньки чи надто спекотно для гарячої їжі. Відмінна риса цієї страви – простота та доступність інгредієнтів.
Як приготувати форшмак по-одеськи, розповіли у кулінарному блозі "Рецепті Файних Господинь".
Що вам знадобиться:
- Оселедець - 250 г
- Варені яйця – 2 шт.
- Цибуля - половинка невеликої цибулини
- Вершкове масло - 1 чайна ложка
- Яблуко – половина, без шкірки
Як приготувати форшмак по-одеськи
Оселедець потрібно очистити від кісток, цибулину та яблуко почистити. Яйця відварити до готовності, очистити від шкаралупи.
Цибулю попередньо потрібно трохи промаринувати: наріжте шматочками, складіть у миску. Візьміть в однакових пропорціях гарячу воду, сіль, цукор та укус. Змішайте, залийте цибулю та залиште на 10-15 хвилин.
Далі цибулю, оселедець, половинку яблука, яйця - складіть у чашу блендера і перебийте до однорідного стану. В оригінальному рецепті – всі інгредієнти пропускають через м'ясорубку та використовують середнє сито.
У готовий форшмак додають 1 чайну ложку розтопленого вершкового масла і знову все перемішують.
Форшмак чудово підходить для бутербродів на свіжому хрусткому багеті. За бажанням, можна готові бутерброди зверху посипати дрібно рубаною зеленню.
Форшмак по-одеськи (фото: Telegram-канал "Рецепті Файних Господинь")
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати мармелад із кабачків.
А ще розповідали про те, який секрет при засолюванні огірків хрустких використовували наші бабусі.