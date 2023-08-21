Форшмак по-одеськи: нічого смачнішого ви точно не їли!

Форшмак - одна з найулюбленіших страв у всіх, хто любить рибу. Його готують на свята, для бутербродів, коли ліньки чи надто спекотно для гарячої їжі. Відмінна риса цієї страви – простота та доступність інгредієнтів.

Як приготувати форшмак по-одеськи, розповіли у кулінарному блозі "Рецепті Файних Господинь".

Що вам знадобиться:

Оселедець - 250 г

Варені яйця – 2 шт.

Цибуля - половинка невеликої цибулини

Вершкове масло - 1 чайна ложка

Яблуко – половина, без шкірки

Як приготувати форшмак по-одеськи

Оселедець потрібно очистити від кісток, цибулину та яблуко почистити. Яйця відварити до готовності, очистити від шкаралупи.

Цибулю попередньо потрібно трохи промаринувати: наріжте шматочками, складіть у миску. Візьміть в однакових пропорціях гарячу воду, сіль, цукор та укус. Змішайте, залийте цибулю та залиште на 10-15 хвилин.

Далі цибулю, оселедець, половинку яблука, яйця - складіть у чашу блендера і перебийте до однорідного стану. В оригінальному рецепті – всі інгредієнти пропускають через м'ясорубку та використовують середнє сито.

У готовий форшмак додають 1 чайну ложку розтопленого вершкового масла і знову все перемішують.

Форшмак чудово підходить для бутербродів на свіжому хрусткому багеті. За бажанням, можна готові бутерброди зверху посипати дрібно рубаною зеленню.

Форшмак по-одеськи (фото: Telegram-канал "Рецепті Файних Господинь")