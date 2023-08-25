Пикантный луковый пирог по классическому французскому рецепту: бюджетное и вкусное блюдо

Классический луковый пирог готовят во многих домах и часто его предлагают в кафе, так как это блюдо считается изюминкой традиций во Франции. Ингредиенты для этого пирога очень просты и приготовить его не составит особого труда.
Как приготовить классический луковый пирог - читайте в материале Styler.
Для теста:
Для начинки
Смешайте в миске 250 г муки, соль и сливочное масло, нарезанное кусочками. Можно использовать для замешивания теста блендер, а можно это делать вручную.
Далее добавьте в смесь 125 мл холодной воды и продолжайте вымешивать тесто до однородного состояния. Накройте тесто пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.
Нагрейте сковороду, налейте на нее оливковое масло и добавьте 2 кубика сливочного масла. Луковицы очистите от кожуры и нарежьте тонкими кольцами. Выложите их на сковороду, добавьте соль и перец. Обжаривайте на небольшом огне до золотистого и мягкого состояния.
Достаньте из холодильника тесто, раскатайте и поместите в форму для пирога, аккуратно удалите лишнее. Тесто проколите вилкой в нескольких местах, чтобы оно не вздулось.
В миске смешайте 3 яйца, 20 мл сливок, соль, перец и 40 г тертого сыра. На дно пирога положите луковую начинку, а сверху залейте яично-сливочной смесью.
Выпекайте в духовке от 40 до 50 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
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