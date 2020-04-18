Пик эпидемии коронавируса в Украине наступит после карантина: ученые ошарашили заявлением

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине достигнет пикового распространения в начале мая

Коронавирус в Украине диагностирован по состоянию на 18 апреля уже у 5106 человек. С каждым днем шаг заболеваемости COVID-19 растет. В связи с этим Национальная академия наук спрогнозировала дальнейшее течение пандемии коронавируса. По мнению ученых, пик эпидемии коронавируса в Украине выпадет на период с 20 апреля по 30 мая. При этом карантин планируется завершить 25 мая.

По данным экспертов, пик эпидемии коронавируса в Украине по оптимистичному сценарию должен приходиться на 3-8 мая. Об этом говорится на сайте НАН.

По окончании пика заражений будет происходить постепенное снижение количества инфицирования. По мнению ученых, постепенное снижение будет ожидаться к концу мая. В течение месяца среднее количество случаев заражения будет достигать 200-700.

Снижение летальных случаев в результате осложнений коронавирусной инфекции будет происходить до конца мая 2020 года. Среднее значение по смертности от COVID-19 для мая – 20 случаев в сутки.

"Поскольку статистические данные нельзя рассматривать как абсолютно достоверные, то и результаты моделирования могут быть только приближенными к реальной картине, и то при условии постоянства действия определенных параметров при прогнозировании. Прогноз должен периодически пересматриваться во времени с учетом новых факторов влияния. Целесообразным является усиление выявления бессимптомных форм и больных с легким течением COVID-19 путем расширения тестирования ПЦР, ИФА", - отмечается в расчетах.

Стоит отметить, что прогнозируемый пик распространения коронавируса не совпадает с новыми датами карантина. Как рассказал источник в правительстве, карантин в Украине из-за коронавируса могут продлить до 25 мая.

До этого мы писали, что ранее появились данные о причинах появления коронавируса. Как сообщается, коронавирус имеет естественную природу происхождения. Такой вывод сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.