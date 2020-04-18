В Украине коронавирусом заболели более 330 детей

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

Также среди заболевших 978 медиков

В Украине с начала пандемии коронавируса инфицировались 333 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Также среди заболевших 978 сотрудников медицинских учреждений.

"В целом за все время пандемии заболели 5 106 человек. Из них 333 ребенка, а также 978 медработников. В общем выздоровели 275 человек, а летальных случаев - 133", - заявил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за сутки подтвердили 444 новых случаев коронавируса. Это на 57 случаев менее, чем было зафиксировано 16 апреля. Тогда в Украине подтвердили 501 новое заболевания, что стало новым антирекордом.

Также сообщалось, что в Киеве за минувшие сутки подтвердили 65 новых заболеваний. При этом около половины новых случаев - 26, выявлены в Киево-Печерской лавре. Всего количество инфицированных COVID-19 в Киеве составляет 770 человек.

Кроме масштабная вспышка коронавируса могла произойти в Почаевской лавре в Тернопольской области. Настоятель Почаевской лавры отказывается от сотрудничества с медиками.