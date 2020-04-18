Очень спорно: эксперт высказался об искусственном происхождении COVID-19

Коронавирус 2020 (Виталий Носач/РБК-Украина)

Врач прояснил важный момент касательно коронавируса

Коронавирус 2020 не был произведен искусственным путем. К такому выводу пришел директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает издание "Corona24 News".

По словам эксперта, не так давно было исследование, в ходе которого специалисты пытались изучить генетическую последовательность коронавируса и генетические последовательности вирусов, которыми зачастую заражаются летучие мыши. Данный эксперимент был необходим, чтобы рассмотреть эволюцию.

"Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить вирус, который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку", - прокомментировал главный инфекционист США.

Кроме того, в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена никакими доказательствами. Поэтому данное предположение является очень спорным.

Ранее медики рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду и воду. Отмечается, что COVID-19 может сохранять жизнеспособность до 72 часов в пластике и нержавеющей стали, а также до 24 часов в картоне.

Мы писали, что ученые научились спасать больных COVID-19 от смерти из-за цитокинового шторма - явление, при котором иммунная система вырабатывает избыточное количество иммунных клеток, которые секретируют белки-мессенджеры, известные как цитокины.

А также о том, что ученые выяснили, для кого коронавирус наиболее опасен. В результате исследований было протестировано 8 тысяч человек.