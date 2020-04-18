ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пік епідемії коронавіруса в Україні настане після карантину: вчені приголомшили заявою

STYLERКоронавірус    18.04.2020 - 14:15
Пік епідемії коронавіруса в Україні настане після карантину: вчені приголомшили заявою
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні досягне пікового поширення на початку травня

Коронавірус в Україні станом на 18 квітня діагностований вже у 5106 осіб. З кожним днем крок захворюваності COVID-19 зростає. У зв'язку з цим Національна академія наук спрогнозувала подальший перебіг пандемії коронавіруса. На думку вчених, пік епідемії коронавіруса в Україні припаде на період з 20 квітня по 30 травня. При цьому карантин планується завершити 25 травня.

За даними експертів, пік епідемії коронавіруса в Україні за оптимістичним сценарієм повинен припадати на 3-8 травня. Про це йдеться на сайті НАН.

По закінченні піку заражень відбуватиметься поступове зниження кількості інфікування. На думку вчених, поступове зниження буде очікуватися до кінця травня. Протягом місяця середня кількість випадків зараження буде досягати 200-700.

Зниження летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції відбуватиметься до кінця травня 2020 року. Середнє значення по смертності від COVID-19 травня – 20 випадків на добу.

"Оскільки статистичні дані не можна розглядати як абсолютно достовірні, то і результати моделювання можуть бути тільки наближеними до реальної картини, і то за умови постійності дії певних параметрів при прогнозуванні. Прогноз повинен періодично переглядатися у часі з урахуванням нових факторів впливу. Доцільним є посилення виявлення безсимптомних форм і хворих з легким перебігом COVID-19 шляхом розширення тестування ПЛР, ІФА", - наголошується в розрахунках.

Варто відзначити, що прогнозований пік поширення коронавіруса не збігається з новими датами карантину. Як розповіло джерело в уряді, карантин в Україні за коронавіруса можуть продовжити до 25 травня.

До цього ми писали, що раніше з'явилися дані про причини появи коронавіруса. Як повідомляється, коронавірус має природну природу походження. Такий висновок зробив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Опублікована карта поширення COVID-19 в Україні Ніяк не пов'язано: лікарі розвіяли міф про небезпечний симптом COVID-19
Новини України ученыеКоронавірусЕпідемія
Lite
On Top