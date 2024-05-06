"Підвищення ацетону": що робити при погіршенні стану

Чому підвищується ацетон

Гіпоглікемія виникає внаслідок зменшення в крові рівня глюкози (цукру). Організм, не отримуючи потрібну кількість цукру з їжі, починає виробляти енергію, перероблюючи відкладення жиру.

І саме під час цього процесу утворюються кетонові тіла, зокрема ацетон, які надають специфічного запаху диханню.

Наявність кетонів в організмі можна перевірити завдяки аналізу сечі або крові, звернувшись до лікаря, або придбавши домашній експрес-тест.

Зазвичай причиною гіпоглікемії є тривалий інтервал між прийомами їжі - понад 6 годин. Викликати "підвищення ацетону" також можуть такі фактори:

вірусна інфекція у дітей;

зневоднення;

сильний стрес;

забагато фізичної активності та навантажень;

недостатня кількість вуглеводів в харчових продуктах під час дієти;

вживання певних медикаментів.

Гіпоглікемія також може бути ознакою серйозних захворювань.

Підвищення ацетону як ознака хвороби

Гіпоглікемія може призводити до погіршення здоров'я, негативно впливаючи на судини. Внаслідок цього може погіршуватися зір та виникати патологія сітківки судин ока. До того ж падіння рівня глюкози в крові може негативно впливати на роботу мозку.

Підвищення ацетону також може свідчити про діабет 1 типу, якщо наявні такі симптоми:

спрага і надмірне споживання рідини;

підвищений апетит;

часте сечовипускання;

втрачання ваги;

втома і слабкість;

розмиття зору.

В такому випадку рекомендовано звернутися до лікаря для подальших обстежень, діагностування і підбору здорової дієти - як і при повторенні гіпоглікемії.

Симптоми кетотичної гіпоглікемії

Виділяють три стадії гіпоглікемії: легку, середню, при якій людині необхідна допомога сторонніх, і важку, при якій виникає гіпоглікемічна кома.

До ознак гіпоглікемії належать:

раптова і сильна слабкість;

специфічний запах ацетону;

підвищене виділення поту;

тремтіння і прискорення пульсу;

відчуття голоду, біль в ділянці пупка;

нудота або блювання.

Проте не всі симптоми можуть бути при гіпоглікемії. Також можуть виникати індивідуальні симптоми, зокрема оніміння чи поколювання верхньої губи, язика чи ділянки носа.

При гіпоглікемічній комі відбувається заціпеніння або ж повна втрата свідомості.

Що робити при підвищенні ацетону

У разі гіпоглікемії в легкій стадії потрібно надати долікарську допомогу, підвищивши рівень цукру в крові такими способами:

дати 4-5 шматочків цукру або солодку цукерку, варення або мед;

дати солодкий напій, чай з цукром або сік.

При гіпоглікемічній комі людину потрібно покласти на бік, видалити їжу або сторонні предмети з ротової порожнини і викликати швидку. Крім цього, якщо присутній такий симптом, як блювання, необхідно звернутися до лікаря.

Як уникнути гіпоглікемії

Попри те, що способи запобігання кетотичної гіпоглікемії не гарантують її уникнення, знизити ризики виникнення такого стану можливо.

Зменшити ймовірність гіпоглікемії допомагають такі дії: