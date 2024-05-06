"Підвищення ацетону": що робити при погіршенні стану

Не надто приємний фізичний стан, кетотичну гіпоглікемію, зазвичай називають "підвищенням ацетону" - через характерний запах, схожий на "аромат" ацетону. Проте кетотична гіпоглікемія може бути ознакою серйозних захворювань.
Про те, що призводить до так званого підвищення ацетону і як допомогти в цій ситуації, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Бережи себе, EnableMe Ukraine.
Гіпоглікемія виникає внаслідок зменшення в крові рівня глюкози (цукру). Організм, не отримуючи потрібну кількість цукру з їжі, починає виробляти енергію, перероблюючи відкладення жиру.
І саме під час цього процесу утворюються кетонові тіла, зокрема ацетон, які надають специфічного запаху диханню.
Наявність кетонів в організмі можна перевірити завдяки аналізу сечі або крові, звернувшись до лікаря, або придбавши домашній експрес-тест.
Зазвичай причиною гіпоглікемії є тривалий інтервал між прийомами їжі - понад 6 годин. Викликати "підвищення ацетону" також можуть такі фактори:
Гіпоглікемія також може бути ознакою серйозних захворювань.
Гіпоглікемія може призводити до погіршення здоров'я, негативно впливаючи на судини. Внаслідок цього може погіршуватися зір та виникати патологія сітківки судин ока. До того ж падіння рівня глюкози в крові може негативно впливати на роботу мозку.
Підвищення ацетону також може свідчити про діабет 1 типу, якщо наявні такі симптоми:
В такому випадку рекомендовано звернутися до лікаря для подальших обстежень, діагностування і підбору здорової дієти - як і при повторенні гіпоглікемії.
Виділяють три стадії гіпоглікемії: легку, середню, при якій людині необхідна допомога сторонніх, і важку, при якій виникає гіпоглікемічна кома.
До ознак гіпоглікемії належать:
Проте не всі симптоми можуть бути при гіпоглікемії. Також можуть виникати індивідуальні симптоми, зокрема оніміння чи поколювання верхньої губи, язика чи ділянки носа.
При гіпоглікемічній комі відбувається заціпеніння або ж повна втрата свідомості.
У разі гіпоглікемії в легкій стадії потрібно надати долікарську допомогу, підвищивши рівень цукру в крові такими способами:
При гіпоглікемічній комі людину потрібно покласти на бік, видалити їжу або сторонні предмети з ротової порожнини і викликати швидку. Крім цього, якщо присутній такий симптом, як блювання, необхідно звернутися до лікаря.
Попри те, що способи запобігання кетотичної гіпоглікемії не гарантують її уникнення, знизити ризики виникнення такого стану можливо.
Зменшити ймовірність гіпоглікемії допомагають такі дії:
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