"Повышение ацетона": что делать при ухудшении состояния

Не слишком приятное физическое состояние, кетотическую гипогликемию, обычно называют "повышением ацетона" - из-за характерного запаха, похожего на "аромат" ацетона. Однако кетотическая гипогликемия может являться признаком серьезных заболеваний.
О том, что приводит к так называемому повышению ацетона и как помочь в этой ситуации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
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Гипогликемия возникает вследствие уменьшения в крови уровня глюкозы (сахара). Организм, не получая нужное количество сахара из пищи, начинает вырабатывать энергию, перерабатывая отложения жира.
И именно во время этого процесса образуются кетоновые тела, в частности ацетон, которые придают специфический запах дыханию.
Наличие кетонов в организме можно проверить благодаря анализу мочи или крови, обратившись к врачу, или приобретя домашний экспресс-тест.
Обычно причиной гипогликемии является длительный интервал между приемами пищи - более 6 часов. Вызвать повышение ацетона также могут следующие факторы:
Гипогликемия также может являться признаком серьезных заболеваний.
Гипогликемия может приводить к ухудшению здоровья, отрицательно влияя на сосуды. Вследствие этого может ухудшаться зрение и патология сетчатки сосудов глаза. К тому же падение уровня глюкозы в крови может оказывать негативное влияние на работу мозга.
Повышение ацетона также может свидетельствовать о диабете 1 типа, если имеются следующие симптомы:
В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для дальнейших обследований, диагностирования и подбора здоровой диеты - как и при повторении гипогликемии.
Выделяют три стадии гипогликемии: легкую, среднюю, при которой человеку необходима помощь посторонних, и тяжелую, при которой возникает гипогликемическая кома.
К признакам гипогликемии относятся:
Однако не все симптомы могут возникать при гипогликемии. Также могут возникать индивидуальные симптомы, в частности онемение или покалывание верхней губы, языка или участка носа.
При гипогликемической коме происходит оцепенение или полная потеря сознания.
В случае гипогликемии в легкой стадии нужно оказать доврачебную помощь, повысив уровень сахара в крови следующими способами:
При гипогликемической коме человека нужно положить на бок, удалить пищу или посторонние предметы из полости рта и вызвать скорую. Кроме этого, если присутствует такой симптом, как рвота, необходимо обратиться к врачу.
Несмотря на то, что способы предотвращения кетотической гипогликемии не гарантируют ее избегание, снизить риски возникновения такого состояния возможно.
Уменьшить вероятность гипогликемии помогают следующие действия:
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