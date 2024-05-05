Чому дорослих нудить у транспорті та як з тим можна впоратися

Дітей у транспорті часто закачує та нудить, бо у них ще недорозвинений вестибулярний апарат. Однак й дорослих часто закачує у машині чи автобусі та починається неприємна нудота, яка значно псує усю поїздку.

Чому це відбувається та як можна з цим впоратися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення та поради лікаря Юрія Габорця в Instagram.

Чому дорослих нудить у транспорті

За словами фахівця, дорослих може закачувати та нудити у транспорті через детренованість. Тобто, організм отримує дуже багато інформації про зміну положень тіла та співставляє їх з тим, що він бачить.

Фактично, закачування та нудота виникає через те, що ви крутите головою по сторонах, часто міняєте позу при сидінні, читаєте книжку, дивитися уважно на все, що відбувається за вікном чи отримуєте великий обсяг інформації іншими шляхами.

Як впоратися з нудотою у транспорті

Юрій Габорець рекомендує у таких випадках відмовитися від читання книжки чи споглядання новин у смартфоні. Бажано також не дивитися у бік та по сторонах.

"Дивитися потрібно тільки вперед, можна вікно привідкрити. І не мандрувати на пустий шлунок. Можна з'їсти щось кисленьке, можна з'їсти печиво і пити холодну воду маленькими ковтками", - радить лікар.

Також він рекомендує за годину до поїздки прийняти препарати від нудоти - такі, як церукал, метоклопраміт, домріт.

"Але пам'ятайте, що вони мають дуже багато побічних явищ та ускладнень. Тому найкраще перед поїздкою потренуватись - це крісла-качалки, гойдалки, качелі. І робити короткі поїздки на авто. А подорожуючи в автобусі - сідайте за водієм, в легковому авто - спереду, в літаку - біля крила. І намагайтесь завжди отримати позитивні враження від мандрівки", - радить Юрій Габорець.