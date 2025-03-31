Як їсти улюблену їжу та при цьому втрачати вагу? Названо простий спосіб

При схудненні не обов’язково відмовлятися від улюблених страв, щоб зберегти фігуру. Головне - знати, як правильно поєднувати продукти, контролювати порції та знаходити здорові альтернативи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Як їсти улюблену їжу та худнути

Протягом багатьох років втрату ваги пов’язували з виключенням груп продуктів харчування, споживанням маленьких порцій і покладанням на силу волі для подолання нападів голоду. Однак, такий підхід насправді ускладнює схуднення

Такі продукти, як авокадо, горіхи, насіння, знежирені молочні продукти та темний шоколад довше залишатимуть організм ситим і не дозволять потягнутися до закусок, які пройшли ультраобробку.

Дієтолог Роббі Паддік каже, що в живаючи тричі на день їжу з меншим вмістом рафінованих вуглеводів і цукру та приготовану з цільних продуктів, ви довше почуватиметеся ситими. Регулярне харчування також може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, зменшуючи бажання переїдати.

"Ви можете схуднути, не втрачаючи нічого, споживаючи приємні на смак продукти, такі як сир і олія. Якщо ми обмежуємо або забороняємо продукти, це може призвести до зриву", - додав експерт.

Якщо між прийомами їжі перерва становить п’ять годин, то перекусіть здоровою, багатою білками їжею. Вибирайте продукти з високим вмістом білка, жирів із цільних продуктів і овочів, таких як консервована риба, йогурт, сир або скибочки яблука з горіховим маслом.

Приклади сніданків

Дієтолог назвав варіанти збалансованих сніданків:

Приготуйте чорничні вівсяні млинці. Змішайте 2 банани, 3 яйця, 100 г вівса і 1/2 чайної ложки солі. Розігрійте сковороду з 1 столовою ложкою вершкового масла і готуйте млинці порціями. Зверху покладіть 100 г чорниці.

Змішайте 150 г простого грецького йогурту з 1 жменею ягід, 1 столовою ложкою меленого насіння льону та 1 столової ложки подрібнених горіхів.

Попередньо розігрійте духовку до 160°. Змішайте 200 г вівсянки, 45 г гарбузового насіння, 150 г подрібнених горіхів і 1 чайну ложку кориці. Збийте 1 яєчний білок, змішайте з 85 г розтопленого вершкового масла та додайте до сухих інгредієнтів.

Що їсти на обід

На обід експерт радить приготувати такі збалансовані страви:

Попередньо розігрійте духовку до 180°C. Збийте 6 яєць, додайте 4 столові ложки звичайного борошна, 225 г тертого сиру чедер, 300 г сиру, 2 нарізані кабачки, ріпчастої цибулі, 2 столові ложки оливкової олії, сіль і перець.

Розігрійте 1 столову ложку оливкової олії, обсмажте 1 нарізану кубиками цибулю, 2 нарізаних кубиками червоного перцю та 2 подрібнених зубчики часнику до рум’яності. Додайте нарізаних помідорів, квасолі та 2 ч.л копченої паприки.

Обсмажте 2 нарізані моркви та 1 нарізану кубиками цибулю на оливкові олії. Додайте 2 подрібнених зубчики часнику та смажте 2-4 хв. Додайте 400 г нарізаних помідорів та тушкуйте 25 хв. Додайте квасолі, 500 мл овочевого бульйону, приправте та кип’ятіть 10 хвилин. Змішати з 300 мл вершків. Зверху посипати базиліком.

Яких продуктів категорично уникати

При схудненні варто уникати продуктів, які сприяють набору ваги, викликають стрибки цукру в крові та затримку рідини. До них належать:

фастфуд і напівфабрикати - гамбургери, картопля фрі, сосиски, пельмені містять багато жиру, солі та хімічних добавок

цукор і солодощі - тістечка, цукерки, газовані напої швидко підвищують рівень глюкози, сприяючи накопиченню жиру

білий хліб і випічка - містять рафіноване борошно, яке швидко засвоюється та не дає довгого відчуття ситості

алкоголь - сповільнює обмін речовин і містить порожні калорії

чіпси та солоні закуски - через велику кількість жиру, солі та консервантів сприяють набрякам і переїданню

солодкі йогурти та пластівці - часто містять багато цукру, хоча здаються корисними

Замість цих продуктів варто віддавати перевагу білкам, клітковині та здоровим жирам, які допоможуть вам худнути без стресу для організму.

Вас може зацікавити