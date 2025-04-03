"Подтяжка" лица дома: 7 привычек, которые уменьшат щеки и сделают лицо худее
Хотите сделать лицо более подтянутым и уменьшить лишний жир? Названы полезные привычки, которые помогут улучшить контуры лица, избавиться от отеков и поддержать здоровый вид кожи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Можно ли сбросить жир только с лица
Врач Лидия Александер рассказала, что потеря веса может быть более быстрой на лице, поскольку лицо не является большой областью накопления жира. Поэтому небольшой процент потери жира может быть более заметным, чем на бедрах.
По словам диетолога Беты Красные, когда вы активно теряете вес, большинство людей замечают, что лицо становится худее.
Набор непропорционального веса на лице может быть вызван несколькими факторами, включая "характеристики распределения жира, гормоны, задержку жидкости и генетику". Все они играют определенную роль.
Некоторые люди набирают больше веса на лице, чем другие. Все из-за генетики, ведь она играет важную роль в том, где ваше тело сначала будет накапливать жир. Поэтому некоторые люди от природы имеют более круглые лица с большим количеством жира, тогда как другие, как правило, накапливают жир на животе или бедрах.
Что делать, чтобы похудеть на лице
В общем стоит придерживаться таких советов:
- Сократите потребление соли - большое потребление соли заставляет организм удерживать воду, чтобы разбавить лишний натрий
- Ограничьте углеводы и обработанные продукты - рафинированные углеводы, которые содержатся в макаронах, крекерах, хлебе и многих закусках, могут сделать лицо отечным
- Пейте больше воды - увлажнение не даст организму задерживать жидкость. Если организму не хватает воды, то он удерживает то, что есть
- Уменьшите стресс - стресс повышает уровень кортизола, что, в свою очередь, повышает резистентность к инсулину, что может вызвать дополнительную задержку жидкости
- Откажитесь от алкоголя - алкоголь может обезводить и вызвать задержку жидкости. Это также может вызвать воспалительную реакцию в организме
- Улучшите сон - недосыпание может спровоцировать воспаление в организме, которое может быть особенно заметным на лице
- Больше ходите и двигайтесь - физические упражнения помогают уменьшить задержку жидкости и усилить кровообращение, в частности приток крови к лицу, что улучшает внешний вид кожи
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