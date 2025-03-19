5 змін у житті, які допоможуть легко підготувати тіло до літа

Літо наближається, і багато хто замислюється, як швидко привести себе у форму. Замість екстремальних дієт і виснажливих тренувань варто обрати ефективні та здорові методи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Дієтолог Джулія Зумпано розповіла, що здорові заміни у харчуванні можуть збільшити споживання їжі, надаючи більше вітамінів, мінералів, клітковини, здорових жирів і білка.

Замініть сметану на грецький йогурт

Варто замінити майонез та сметану грецьким йогуртом, адже такі продукти не сприяють здоров’ю кишечника. Звичайний нежирний грецький йогурт має таку ж терпкість і кремоподібну консистенцію, що й сметана, з половиною калорійності та жирності.

До того ж на смак обидві страви майже ідентичні.

Замість картоплі обирайте цвітну капусту

Пюре з цвітної капусти - смачна альтернатива картопляному.

Цвітна капуста є чудовим джерелом вітаміну С, який допомагає зміцнити імунітет, сприяє виробленню еритроцитів і необхідний для відновлення ДНК.

Цвітна капуста також є чудовим джерелом вітаміну К, який необхідний для здоров’я серця та кісток.

Замініть звичайне борошно на мигдальне

Мигдальне борошно має злегка солодкуватий м’який смак і підвищує вміст білка, клітковини та мікроелементів у всіх стравах.

До того ж таке борошно містить корисні жири, білки, вітамін Е, магній та антиоксиданти. Низький глікемічний індекс допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що важливо для діабетиків.

Мигдальне також корисне для серця, адже містить ненасичені жири, які сприяють зниженню рівня холестерину.

Замініть звичайну пасту на овочеву

Локшина на основі квасолі - це чудовий варіант, який дійсно містить клітковину та білок і довше тримає вас ситими. Однак, макарони на основі квасолі містять більше вуглеводів і калорій.

До популярних видів овочевих макаронів належать паста з кабачків (зудлі), бурякові, шпинатові, морквяні та бобові макарони. Це смачний і корисний спосіб урізноманітнити раціон.

Обмежити оброблені продукти та фастфуд

Зайва сіль, консерванти та трансжири сприяють накопиченню зайвої ваги та погіршують самопочуття.

Заміна фастфуду на більш натуральні продукти допомагає уникнути різких стрибків цукру в крові та відчуття втоми. Здорове харчування сприяє кращій концентрації, пам’яті та загальному самопочуттю.

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