Підтверджено науково. Експерт назвав овоч №1, який знизить ваш тиск

Люди, які живуть з високим кров’яним тиском або ризикують цим захворюванням, можуть почати додавати певні овочі до свого раціону. За словами дієтолога, цей червоний овоч містить корисні поживні речовини, які можуть допомогти знизити кров’яний тиск.

Про який саме продукт йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який овоч може знизити високий тиск?

Лікар Майкл Мослі та професор Тім Спектор в одному з подкастів BBC обговорювали питання, що саме ми повинні їсти, щоб залишатися здоровими.

І одна їжа, яка, очевидно, може творити чудеса для нашого загального здоров’я, - це буряк. Обидва експерти погодилися, що цей продукт корисний на корисні поживні речовини.

"Буряк багатий на нітрати, це призводить до вивільнення закису азоту, який розширює кровоносні судини по всьому тілу", - сказав Мослі.

Тім абсолютно солідарний з колегою і сказав, що буряк є чудовим прикладом їжі, яка дійсно лікує.

"Цей овоч справді знижує артеріальний тиск. У правильних рандомізованих контрольованих дослідженнях це набагато ефективніше та набагато приємніше, ніж обмеження в солі", - сказав він.

Користь буряка підтверджена науково

Порада експертів підтверджена науково. Так, у дослідженні команда з Лондонського університету королеви Марії виявила, що 250 мл склянки бурякового соку призвело до середнього зниження артеріального тиску приблизно на 8/4 мм рт.

У багатьох учасників дослідження рівень артеріального тиску повернувся до свого безпечного діапазону. Нещодавно опублікована стаття у Frontiers in Nutrition також дійшла подібного висновку. Там було сказано, що нітрати, які містяться в буряковому соку, знижують систолічний артеріальний тиск, але не діастолічний артеріальний тиск у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Зазначимо, що буряк також може допомогти підтримати здоров’я кишечника та знизити ризик серцевих захворювань, тому його варто додати на свою тарілку.