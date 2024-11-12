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Подтверждено научно. Эксперт назвал овощ №1, который снизит ваше давление

Вторник 12 ноября 2024 09:45
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Подтверждено научно. Эксперт назвал овощ №1, который снизит ваше давление Фото: Врач назвал овощ, который может снизить высокое давление (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Люди, у которых высокое кровяное давление, могут добавить определенные овощи в рацион, чтобы избавиться от проблемы. По словам диетолога, этот красный овощ содержит полезные питательные вещества, которые могут помочь снизить кровяное давление.

О каком именно продукте идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какой овощ может снизить высокое давление?

Врач Майкл Мосли и профессор Тим Спектор в одном из подкастов BBC обсуждали вопрос, что мы должны есть, чтобы оставаться здоровыми.

И одна пища, которая, очевидно, может творить чудеса для нашего общего здоровья, - это свекла. Оба эксперта согласились, что этот продукт полезен полезным питательным веществам.

"Свекла богата нитратами, это приводит к высвобождению закиси азота, который расширяет кровеносные сосуды по всему телу", - сказал Мосли.

Тем совершенно солидарен с коллегой и сказал, что свекла является отличным примером еды, которая действительно лечит.

"Этот овощ действительно снижает артериальное давление. В правильных рандомизированных контролируемых исследованиях это гораздо эффективнее и гораздо приятнее, чем ограничения в соли", - сказал он.

Польза свеклы подтверждена научно

Совет экспертов подтвержден научно. Так, в исследовании команда из Лондонского университета королевы Марии обнаружила, что 250 мл стакана свекловичного сока привело к среднему снижению АД примерно на 8/4 мм рт.

У многих участников исследования уровень АД вернулся в свой безопасный диапазон. Недавно опубликованная статья в Frontiers in Nutrition также пришла к подобному выводу. Там было сказано, что нитраты, содержащиеся в свекольном соке, снижают артериальное систолическое давление, но не диастолическое артериальное давление у пациентов с артериальной гипертензией.

Отметим, что свекла также может помочь поддержать здоровье кишечника и снизить риск сердечных заболеваний, поэтому его следует добавить на свою тарелку.

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Напомним, что врач рассказал о 5 изменениях в жизни, которые помогут жить долго.

В материале использованы такие источники – подкаст BBC, Frontiers in Nutrition, Hypertension journal.

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