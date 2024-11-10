Лікар розповів про 5 змін у житті, які допоможуть жити довго

Жити довго та здорово можна за допомогою простих змін у способі життя. Певні способи допоможуть захистити організм від хронічних хвороб та проблем з серцем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що є частою причиною смерті

Доктор Ерік Берг, який спеціалізується на здоровому харчуванні, розповів, що частою причиною смерті є серцеві напади.

Попри те, що високий рівень холестерину часто називають основним рушієм серцево-судинних проблем, є ще один фактор, який створює ще більший ризик - резистентність до інсуліну.

Лікар пояснив, що резистентність до інсуліну призводить не лише до діабету, але й до цілого ряду проблем зі здоров’ям, починаючи від високого кров’яного тиску і закінчуючи метаболічним синдромом.

Тому, якщо ви хочете жити до 100 років, потрібно зайнятися своїм здоров'ям.

Що змінити у житті

Є п’ять простих способів життя, які допоможуть досягти довголіття.

Низьковуглеводна дієта

"Найкращий спосіб почати - сісти на дієту з низьким вмістом вуглеводів, також відому як кетогенна дієта", - зазначив лікар.

Мова йде про систему харчування з високою часткою жирів, помірною кількістю білків і низьким вмістом вуглеводів.

Якщо ви їсте більше рослинної їжі та менше м'яса, оброблених продуктів, цукру та солі, ви знижуєте ризик розвитку ряду захворювань, які скорочують життя, включаючи хвороби серця та рак.

Періодичне голодування

Ще одна порада, яку запропонував доктор Берг, полягає в тому, щоб запровадити періодичне голодування у свій розпорядок та відмовитися від шкідливих перекусів.

Безпечна норма холестерину

Холестерин бере участь у багатьох процесах, починаючи від виробництва вітаміну D і закінчуючи виробленням кортизолу, гормону - необхідного для боротьби зі стресом і запалення.

Тому не слід намагатися схуднути за допомогою білків або знизити рівень холестерину.

Їжте багато овочів

В овочах містяться корисні вітаміни, мінерали та клітковина, не підвищуючи рівень цукру в крові.

Крім того, вони насичені магнієм і калієм, які є двома ключовими мінералами, які можуть допомогти вирішити проблему резистентності до інсуліну.

Вправи

Фізичні вправи зміцнюють опорно-руховий апарат, розвивають координацію руху, рівновагу й підвищують загальний тонус організму, знижує ризик виникнення депресії та покращує загальне самопочуття.

Вправи допомагають контролювати вагу і знизити рівень жиру в організмі, але ефект більш широкий і включає в себе поліпшення використання глюкози (цукру в крові), зниження кров'яного тиску, зменшення запалення і поліпшення кровотоку.