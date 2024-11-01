Названо продукт №1, який треба додати в раціон цієї осені

Який продукт треба неодмінно додати в раціон?

Мова йде про суперкорисний овоч - батат, або солодку картоплю. Дослідник "блакитних зон" (регіони, де люди живуть найдовше) розповів, що жителі японської Окінави обожнюють цей овоч, він складає більшу частину їхнього харчування.

Чому батат корисний?

У солодкій картоплі калію більше, ніж у банані!

"Солодка картопля є одним із найкорисніших джерел калію, який потрібен кожній клітині нашого тіла", - розповів доктор медичних наук Майкл Грегер.

Цей овоч можна вважати суперпродуктом і одними з найздоровіших продуктів на всій планеті.

Солодка картопля є однією з найкорисніших і найдешевших, з одним із найвищих показників багатих поживними речовинами продуктів.

Колір батату має велике значення (фото: shutterstock.com)

Вибираючи сорти в супермаркеті, пам’ятайте, що поживність батату безпосередньо залежить від інтенсивності його кольору. Чим більш жовта чи помаранчева його м’якоть, тим вона корисніша.

Зверніть увагу на колір вашої солодкої картоплі, відтінок вказує на користь для здоров’я.

Солодка картопля має насичений оранжево-жовтий колір. Відтінок говорить про те, що солодка картопля містить багато антиоксидантів, відомих як каротиноїди.

Одним з найбільш вивчених є бета-каротин. Це речовина, яку організм може використовувати для виробництва вітаміну А, і вона допомагає клітинам справлятися з повсякденним пошкодженням.

Солодка картопля є джерелом калію та вітаміну А. Ці овочі також є джерелом деяких вітамінів групи В. І, як і багато овочів, вони є гарним джерелом клітковини та відносно низькокалорійними. Половина великої солодкої картоплі містить лише 81 калорію.

Не знімайте шкірку з батату під час приготування, вона містить безліч корисних речовин. В ній міститься у десять разів більше антиоксидантів, ніж у м’якоті!

Солодка картопля містить вітамін С, який підтримує імунну систему. Там також є вітамін B6 і вітамін C, які дуже корисні для здоров’я.

Вітамін B6 сприяє розвитку мозку у дітей і функції мозку у дорослих. Він також допомагає організму виробляти серотонін, гормон, який регулює настрій і допомагає впоратися зі стресом.