Назван продукт №1, который нужно добавить в рацион этой осенью

Какой продукт нужно обязательно добавить в рацион?

Речь идет о суперполезном овоще - батате, или сладком картофеле. Исследователь "голубых зон" (регионы, где люди живут дольше всего) рассказал, что жители японской Окинавы обожают этот овощ, он составляет большую часть их питания.

Почему батат полезен?

В сладком картофеле калия больше, чем в банане!

"Сладкий картофель является одним из самых полезных источников калия, который нужен каждой клетке нашего тела", - рассказал доктор медицинских наук Майкл Грегер.

Этот овощ можно считать суперпродуктом и одним из самых здоровых продуктов на всей планете.

Сладкий картофель является одним из самых полезных и дешевых, с одним из самых высоких показателей богатых питательными веществами продуктов.

Цвет батата имеет огромное значение (фото: shutterstock.com)

Выбирая сорта в супермаркете, помните, что питательность батата напрямую зависит от интенсивности его цвета. Чем более желтая или оранжевая его мякоть, тем она более полезна.

Обратите внимание на цвет вашего сладкого картофеля, оттенок указывает на пользу здоровью.

Сладкий картофель имеет насыщенный оранжево-желтый цвет. Оттенок говорит о том, что сладкий картофель содержит много антиоксидантов, известных как каротиноиды.

Одним из наиболее изученных является бета-каротин. Это вещество, которое организм может использовать для производства витамина А, и оно помогает клеткам справляться с повседневным повреждением.

Сладкий картофель является источником калия и витамина А. Эти овощи также являются источником некоторых витаминов группы В. И, как и многие овощи, они являются хорошим источником клетчатки и относительно низкокалорийными. Половина большого сладкого картофеля содержит только 81 калорию.

Не снимайте шкурку с батата во время приготовления, она содержит множество полезных веществ. В ней содержится в десять раз больше антиоксидантов, чем в мякоти!

Сладкий картофель содержит витамин С, поддерживающий иммунную систему. Там также есть витамин B6 и витамин C, которые очень полезны для здоровья.

Витамин B6 способствует развитию мозга у детей и функции мозга у взрослых. Он также помогает организму производить серотонин, гормон, который регулирует настроение и помогает справиться со стрессом.