Яка звичайна українська рослина може підвищити імунітет та "захистити" від раку

Лікар назвав поширену на території України рослину, яка допомагає ефективніше боротися з інфекціями, зміцнює імунну систему і може знизити ризик розвитку раку.

Які корисні властивості ехінацеї?

Ехінацея - це рід багаторічних трав'янистих рослин родини айстрових. Вона походить Північної Америки, де ці рослини ростуть у преріях і відкритих лісистих місцевостях. Загалом налічує дев’ять видів, але в рослинних добавках використовують лише три: ехінацею пурпурову, вузьколисту та бліду. Для виготовлення таблеток, настоянок, екстрактів і чаїв беруть як верхні частини рослини, так і коріння.

Сьогодні препарати ехінацеї пурпурової є популярними безрецептурними рослинними засобами, які використовують при застуді. Також вони застосовуються для лікування болю, запалення, мігрені та інших проблем зі здоров’ям.

Рослини ехінацеї містять вражаюче різноманіття активних сполук, таких як кавова кислота, алкаміди, фенольні кислоти, розмаринова кислота, поліацетилени тощо. Дослідження пов’язують ехінацею з багатьма перевагами для здоров’я, серед яких - зменшення запалення, покращення імунітету та зниження рівня цукру в крові.

Багата на антиоксиданти

Ехінацея містить корисні флавоноїди, а також цикорієву та розмаринову кислоти, які діють як антиоксиданти. Вони допомагають захищати клітини від окислювального стресу, що пов'язаний із хронічними захворюваннями, такими як діабет і серцеві хвороби. Найбільше антиоксидантів міститься в екстрактах квітів і коренів рослин. Також ехінацея містить алкаміди, які підсилюють антиоксидантну активність.

Підтримує імунну систему

Багато досліджень показують, що ехінацея сприяє боротьбі імунної системи з інфекціями та вірусами, допомагаючи прискорити одужання. Через це її часто використовують для профілактики або лікування застуди. Огляд рандомізованих досліджень свідчить, що ехінацея може знижувати ризик розвитку інфекцій верхніх дихальних шляхів на 22%. Водночас немає суттєвих доказів щодо впливу на тривалість хвороби, а тому її ефективність при лікуванні застуди залишається неповністю зрозумілою.

Зменшує тривогу

Останні дослідження вказують на потенціал ехінацеї у зменшенні відчуття тривоги. Рослина містить алкаміди, розмаринову та кавову кислоти, що можуть мати заспокійливий ефект. В одному з досліджень прийом 40 мг екстракту ехінацеї двічі на день протягом тижня значно зменшив тривожність порівняно з плацебо. Однак інше дослідження не виявило значного зменшення тривоги, але показало поліпшення емоційного стану. Для повної оцінки ефективності ехінацеї потрібні додаткові дослідження.

Має протизапальні властивості

Запалення - це природний процес, який допомагає організму загоюватися і боротися з інфекціями. Проте тривале запалення може призводити до хронічних захворювань. Дослідження показують, що ехінацея здатна зменшувати надмірне запалення. Наприклад, у дослідженні на мишах сполуки ехінацеї знизили запальні маркери і поліпшили когнітивну функцію. Інше дослідження за участі дорослих з остеоартритом показало, що екстракти імбиру та ехінацеї зменшили запалення, біль і набряк. Огляд 105 досліджень підтверджує, що ехінацея знижує рівень таких маркерів, як IL-6, IL-8 і фактор некрозу пухлин.

Покращує стан шкіри

Ехінацея може допомагати у лікуванні різних проблем шкіри. Дослідження показали, що добавки з ехінацеєю допомагають полегшити симптоми акне і сприяють зволоженню шкіри та зменшенню зморшок. Креми з екстрактом ехінацеї пурпурової також ефективні при лікуванні екземи та допомагають відновлювати захисний шар шкіри. Проте екстракт має короткий термін зберігання, що ускладнює його використання в комерційних косметичних засобах.

Може захистити від раку

Дослідження in vitro свідчать, що ехінацея здатна пригнічувати ріст ракових клітин і сприяти їх загибелі. Наприклад, екстракт ехінацеї пурпурової та цикоринова кислота сприяють апоптозу ракових клітин. Хоча на цей час немає даних про взаємодію ехінацеї з традиційними методами лікування раку, нові дослідження за участі людей можуть розкрити її потенціал.

Побічні ефекти ехінацеї

Загалом ехінацея є безпечною для короткочасного використання. Серед можливих побічних ефектів - легкі проблеми з травленням і висипи. Рідко можуть виникнути алергічні реакції, такі як кропив'янка, набряки або анафілаксія. Людям з автоімунними захворюваннями або тим, хто приймає імуносупресивні препарати, слід проконсультуватися з лікарем перед використанням ехінацеї.

Як вживати ехінацею?

Продукти з ехінацеєю відрізняються за складом і концентрацією, що ускладнює визначення стандартної дози. Однак дослідження показують, що для підтримки імунної системи ефективними можуть бути такі дози: