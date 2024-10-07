Суперцілюща українська рослина, в якій найбільше вітаміну С: для чого її вживати

Плоди шипшини є чемпіоном по вмісту вітаміну С і вони дуже доступні, бо їх можна самому назбирати або придбати в аптеці чи в бабусь на ринку.

Чому вони такі корисні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка в Facebook.

Вітамін С - необхідний елемент для нашого здоров'я

Вітамін С, відомий також як аскорбінова кислота, є однією з основних органічних речовин, які відіграють важливу роль у функціонуванні нашого організму. Цей потужний антиоксидант допомагає підтримувати багато життєво важливих процесів, які сприяють нашому загальному здоров'ю.

Наслідки дефіциту вітаміну С

Недостатнє надходження вітаміну С може призвести до ряду серйозних проблем зі здоров’ям. Серед основних симптомів можна виділити:

Крихкість судин : Зниження еластичності судинної сітки, що може проявлятися у вигляді синців і носових кровотеч.

: Зниження еластичності судинної сітки, що може проявлятися у вигляді синців і носових кровотеч. Часті застуди : Ослаблення імунної системи призводить до більшої схильності до простудних захворювань.

: Ослаблення імунної системи призводить до більшої схильності до простудних захворювань. Млявість і втома: Брак енергії та загальна слабкість є характерними ознаками нестачі цього вітаміну.

Позитивний вплив вітаміну С

Вітамін С виконує численні функції в організмі:

Засвоєння заліза : Сприяє кращому засвоєнню заліза з їжі, що важливо для профілактики анемії.

: Сприяє кращому засвоєнню заліза з їжі, що важливо для профілактики анемії. Боротьба з вільними радикалами : Як потужний антиоксидант, він захищає клітини від окислювального стресу, який сприяє старінню шкіри і розвитку запальних процесів.

: Як потужний антиоксидант, він захищає клітини від окислювального стресу, який сприяє старінню шкіри і розвитку запальних процесів. Синтез колагену: Вітамін С є важливим для виробництва колагену, який підтримує еластичність шкіри, зв'язок і тканини.

Шипшина: джерело вітаміну С і корисних речовин

Шипшина є одним з найкращих джерел вітаміну С. У ягодах цієї рослини також містяться каротиноїди та лікопен — потужні антиоксиданти, які допомагають запобігати раковим захворюванням.

Каротиноїди - це природні органічні пігменти, які надають рослинам яскраві кольори (жовтий, червоний і помаранчевий). Вони відіграють важливу роль у захисті організму від вільних радикалів, надмірна кількість яких може пришвидшувати процеси старіння.

Збір і сушіння шипшини

Зазвичай шипшину збирають наприкінці літа та на початку осені, коли ягоди досягають оптимальної зрілості. Вони можуть бути яскраво-червоними, помаранчевими або коричневими, залежно від сорту. Раніше наші бабусі сушили ягоди на сонці, проте цей метод не є ідеальним через коливання температури.

Найкраще сушити шипшину в дегідраторі, який забезпечує стабільну температуру на рівні 80-90 градусів. Це дозволяє зберегти вітамін С у первозданному вигляді, адже при нагріванні природні ферменти, що руйнують вітамін, інактивуються.

У 100 г свіжої шипшини міститься близько 650 мг вітаміну С, а в сушеній - до 1200 мг. Це може викликати питання: чому вітамін С, який є найменш стійким вітаміном, можна зберегти при сушінні? Відповідь полягає в правильній обробці плодів. Якщо шипшина не буде висушена, ферменти продовжать працювати і знищувати вітамін. Тому важливо дотримуватись оптимальних умов сушіння, щоб ягоди не розсипались, не були вологими і зберігали свій колір.

Таким чином, вітамін С та продукти, що його містять, є невід’ємною частиною нашого харчування та здоров'я, і шипшина є прекрасним його джерелом.