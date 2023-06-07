Підтоплений Херсон показали з висоти пташиного польоту (фото)

Після вибуху, який влаштували росіяни на Каховській ГЕС, вода продовжує прибувати до Херсона та сіл і міст в області. Наразі відомо про 29 постраждалих населених пунктів.

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали у своєму Instagram , який вигляд зараз має Херсон з неба

Жахливі кадри з міста

Вночі 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, попередньо піднявши рівень води. Вони зробили це якраз для того, щоб масштаби та наслідки катастрофи були більшими.

Підтоплений Херсон (фото: instagram.com/libkos)

З містечок і сіл Херсонської області, а також самого Херсона, триває евакуація. Місцевих мешканців закликають не нехтувати цією допомогою. Наразі евакуйовано вже 1 854 людини. Більшість - із херсонського мікрорайону Корабел і Корабельного району.

Крім того, влада неодноразово наголосила на тому, що використовувати воду, яка прибуває, категорично заборонено. Це зумовлено тим, що достеменно невідомо, який рівень токсичності цієї води.

Підтоплений Херсон (фото: instagram.com/libkos)

Як питну краще використовувати бутельовану воду, а технічну - привізну. Криниці більше не є безпечними джерелами води!

До того ж мешканців закликають не залишати своїх домашніх тварин напризволяще. За можливості забирати їх із собою. Якщо такої нагоди немає - випускати з вольєрів, відв'язувати та дати їм змогу врятувати свої життя.

Підтоплений Херсон (фото: instagram.com/libkos)

Раніше Олександр Прокудін заявив, що на Херсонщині інтенсивність підтоплень зменшується, однак за прогнозами рівень води збільшиться ще на метр протягом наступних 20 годин.