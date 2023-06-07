ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)

Новина українською →
Херсон, Среда 07 июня 2023 17:23
Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото) Подтопленный Херсон с высоты птичьего полета (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

После взрыва, который устроили россияне на Каховской ГЭС, вода продолжает прибывать в Херсон, села и города в области. В настоящее время известно о 29 пострадавших населенных пунктах.

Фотографы Константин и Влада Либеровы показали в своем Instagram, как выглядит сейчас Херсон с неба

Ужасные кадры из города

Ночью 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, предварительно подняв уровень воды. Они сделали это как раз для того, чтобы масштабы и последствия катастрофы были больше.

Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)

Подтопленный Херсон (фото: instagram.com/libkos)

Из городков и сел Херсонской области, а также самого Херсона продолжается эвакуация. Местных жителей призывают не пренебрегать этой помощью. В настоящее время эвакуировано уже 1 854 человека. Большинство - из херсонского микрорайона Корабел и Корабельного района.

Кроме того, власти неоднократно отметили, что использовать прибывающую воду категорически запрещено. Это обусловлено тем, что неизвестно, какой уровень токсичности этой воды.

Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)

Подтопленный Херсон (фото: instagram.com/libkos)

В качестве питьевой лучше использовать бутылированную воду, а техническую - привозную. Колодцы больше не являются безопасными источниками воды!

К тому же жителей призывают не оставлять своих домашних животных на произвол судьбы. По возможности забирать их с собой. Если такой возможности нет - выпускать из вольеров, отвязывать и дать им спасти свои жизни.

Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)Подтопленный Херсон показали с высоты птичьего полета (фото)

Подтопленный Херсон (фото: instagram.com/libkos)

Ранее Александр Прокудин заявил, что в Херсонской области интенсивность подтоплений уменьшается, однако по прогнозам уровень воды увеличится еще на метр в течение следующих 20 часов.

Раньше мы рассказывали, куда может "деться" вода из ГЭС, которая заполонила города и села.

А еще писали о том, что в Днепровской области начался массовый мор рыбы из-за спада уровня воды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон