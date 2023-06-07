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Вода ще прибуватиме. У Херсонській ОВА доповіли про ситуацію через підрив Каховської ГЕС

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Херсон, Середа 07 червня 2023 08:31
Вода ще прибуватиме. У Херсонській ОВА доповіли про ситуацію через підрив Каховської ГЕС Фото: у Херсонській області ще буде прибувати вода (t-me-zsuwar)
Автор: Наталія Юрченко

Інтенсивність підтоплень у Херсонській області через підрив окупантами Каховської ГЕС зменшується. Проте вода сьогодні, 7 червня, ще буде прибувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще на метр протягом наступних 20 годин", - заявив Прокудін.

За його словами, цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дійшла. Станом на ранок на правому березі Херсонської області затоплено 1852 будинки.

"Вночі до нас звернулося 13 людей, серед яких 5 жителів лівобережжя. Станом на 6:00 евакуювало 1457 людей. Зокрема, з мікрорайону Корабел (у Херсоні, - ред.) вивезли 1286", - додав очільник області.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора вночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. За попередніми даними, станцію відновити неможливо.

Внаслідок підриву вода почала затоплювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів. За день декілька сіл опинилися під водою, вона дісталася і до Херсона, зокрема сильно постраждав мікрорайон Корабел.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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