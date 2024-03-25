Підступні ознаки того, що вашому собаці боляче: вся правда від ветеринарів

Він постійно лиже якусь частину тіла

За словами доктора Ліз Стелоу, сертифікованого ветеринарного біхевіориста Школи ветеринарної медицини Каліфорнійського університету в Девісі, якщо ваш собака постійно облизує себе або гризе якусь частину тіла, у нього може виникнути біль на шкірі або під нею.

Така нав'язлива поведінка також може бути ознакою занепокоєння, сверблячки, нав'язливих станів або шлунково-кишкового болю, або дискомфорту.

Основна проблема надмірного облизування полягає в тому, що хоча воно може тимчасово заспокоїти больові рецептори, саме облизування може пошкодити шкіру і посилити біль. Стелоу порівняв це з тим, як люди чухають рану.

"Часто облизування має інтенсивний характер і спрямоване на одну конкретну область, ймовірно, джерело дискомфорту", - пояснила вона.

Течуть слині

Усі собаки пускають слині. Але якщо з рота вашого собаки капають відра липкої слини (і вона не дивиться на тарілку зі смачною їжею), вона може відчувати серйозний дискомфорт.

За словами Грінштейн, тривога, спричинена болем або дискомфортом, може призвести до того, що ваше цуценя почне пускати слині.

"Якщо ви помітили надмірну слинотечу, що супроводжується неприємним запахом з рота, набряком обличчя або утрудненням жування, настав час звернутися до ветеринара", - сказала вона.

Доктор Ребека Грінштейн, ветеринарний медичний консультант і головний ветеринарний лікар Кляйнбурга додала, що слинотеча - це ознака нудоти, що часто не береться до уваги, і вона може бути пов'язана з проблемами шлунково-кишкового тракту.

За даними Американського клубу собаківників, слинотеча також може бути результатом інфекції носових пазух, потрапляння стороннього предмета в горло, травми кінцівки або хвоста, захворювання нирок та печінки або, у важких випадках, небезпечного для життя стану, що називається здуттям живота.

Надлишок слини або піна з рота також є частим симптомом собак, які з'їли щось токсичне, наприклад шоколад або виноград.

Зміна апетиту

Зміна апетиту може вказувати на численні проблеми зі здоров'ям, деякі з яких можуть завдавати собаці дискомфорту. Якщо ваш собака відмовляється їсти, можливо, він просто пристосовується до серйозних змін у житті або у нього можуть бути проблеми із зубами, такі як перелом зуба, вірус або серйозне захворювання, наприклад рак.

Коли собаці боляче, він може їсти менші порції, ніж зазвичай, або раптово виявляється абсолютно незацікавленим у кормі.

"Подібно нам, якщо тварина відчуває біль, вона часто не їсть, тому що її відволікає біль", - пояснила Грінштейн.

Вона рекомендує звертатися до ветеринара, якщо ви помітили зміну апетиту, яка триває понад 12-24 години.

Собака раптово став ненормально сидіти або стояти

Поза може багато розповісти про фізичний та психологічний стан вашого собаки. За словами Стелоу, у відповідь на травму м'язи змінюють свій тонус, щоб захистити структури, що їх оточують.

Наприклад, собака сидітиме, витягнувши задню ногу, якщо у неї болить стегно, низько опускатиме голову, якщо у неї болить шия, або вигинати спину, якщо у неї пошкоджений хребет. Вона може навіть менше виляти хвостом чи опускати вуха.

Ще одна ознака того, що собакам боляче, - те, що вони неспокійні й постійно змінюють становище тіла.

"Будь-яка зміна пози під час ходьби, стояння, сидіння або відпочинку має бути перевірена на наявність болю", - сказала Стелоу.

Він не може перестати тремтіти та тремтіти

Багато літніх собак страждають від болю в суглобах або хронічного болю в спині. Неврологічні захворювання також можуть викликати тремтіння, хоча вони необов'язково болісні. В результаті, "коли вони встають після підйому, довго стоять або повертаються з прогулянки, їх може трясти від скутості та загального дискомфорту".

Він поводиться ліниво і мляво

Ще одна ознака того, що з вашим собакою щось не так: він раптово втрачає інтерес до своїх улюблених іграшок і занять і виявляє ознаки загального нездужання. Він міг зазнати впливу токсину, бути зневодненим або мати вірусну або бактеріальну інфекцію.

"Небажання гуляти, уповільнення швидкості та скутість у русі - це симптоми, які, швидше за все, помилково приписуються старості, тоді як насправді існує основне захворювання, яке викликає дискомфорт, який ваш ветеринар міг би діагностувати та лікувати", - сказала Грінштейн.

Випадково гарчить

Якщо ваш чотирилапий друг, як правило, безтурботний товариш, але раптово починає поводитися як буркотлива людина, можливо, він відчуває біль, можливо через ортопедичну травму або інфекцію. Собака може раптово загарчати на своїх людей або верещати, коли він змінює становище: лежачи чи стоячи.

"Хворіючий собака може бути більш схильний зіщулюватися, гарчати, клацати або кусатися, якщо він думає, що до хворобливої області ось-ось торкнеться людина або інший собака", - попередила Стелоу. Біль є винуватцем багатьох випадків агресії.