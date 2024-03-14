Чому собака може смердіти та що з цим робити: поради ветеринарів

Власники собак часто відчувають від своїх вихованців неприємний запах. Особливо восени та навесні, коли багато дощів і повітря на вулиці вологе. Здавалось би, у собаки гарне харчування, він веселий та здоровий, і регулярно викупаний. А от обійняти його чи поцілувати в носа - неможливо через нестерпний сморід.

Чому від собаки може смердіти та як розв'язати цю проблему, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The spruce pets.

Чому від собаки може смердіти

Ветеринари кажуть, що є різні причини неприємного собачого запаху. І якщо неможливо розв'язати проблему за допомогою хорошої ванни, ймовірно знадобиться візит до спеціаліста.

Захворювання зубів

Чи знаєте ви, що більшість домашніх тварин - до 85 відсотків - у віці старше трьох років мають певні захворювання зубів? Через кілька годин після прийому їжі на зубах вашого вихованця починає накопичуватися липкий наліт, який повільно твердне в цементний зубний камінь.

Наліт і зубний камінь переповнені бактеріями, що призводить до гінгівіту та інфекцій. У той час, як легкий запах є нормальним для домашніх тварин, смердючий запах собаки вказує на основну інфекцію зубів, хворий зуб або пухлину ротової порожнини.

Захворювання нирок

Домашні тварини із захворюваннями нирок страждають від нездатності виводити з крові продукти життєдіяльності, які накопичуються та можуть створювати аміачний запах у диханні вашої собаки. Деякі люди також кажуть, що дихання домашніх тварин із нирковою недостатністю має металевий запах.

Якщо функція нирок вашої собаки знижена, ви також, ймовірно, помітите збільшення спраги та сечовипускання. Коли хвороба нирок прогресує, і ваша тварина не може приймати достатньо рідини для виведення накопичених токсинів, її може нудити та блювати або вона не хоче їсти.

Цукровий діабет

Домашні тварини на пізній стадії діабету також можуть мати унікальний запах від дихання. Якщо ваша собака або не виробляє достатньо інсуліну, або не використовує інсулін належним чином, її організм не зможе використовувати їжу, яку вона їсть, як поживні речовини.

Без належного харчування, попри те, скільки вона їсть, її організм почне самостійно розщеплювати поживні речовини, що генерує кетони. Коли ваше цуценя виробляє кетони, його дихання матиме характерний запах, який, за деякими словами, пахне рідиною для зняття лаку, а інші кажуть, що запах солодкий.

Інфекція шкіри

Собаки зі зморшкуватою шкірою, такі як англійські бульдоги, шарпеї або мопси, схильні до розвитку дерматиту шкірних складок. Цей ﻿ смердючий розлад шкіри виникає внаслідок тісного контакту зі шкірою, що створює тепле вологе середовище, ідеальне для надмірного росту поверхневих мікробів, таких як бактерії та дріжджі. Ці організми виробляють токсини, які викликають подразнення та запалення, руйнують шкірний бар’єр і призводять до інфекції.

Алергія може викликати інші шкірні інфекції. Алергія у собак проявляється свербінням шкіри, а не сльозоточивістю очей і чханням, як у людей. Коли ваше цуценя дряпає, облизує та жує її шкіру, вона травмує її настільки, що пошкоджує шкірний бар’єр, дозволяючи бактеріям проникати через розриви на шкірі, що призводить до смердючої інфекції.

Вушна інфекція

Алергія в домашніх тварин також є поширеною причиною вушних інфекцій. Деякі собаки можуть бути просто схильні до розвитку вушних інфекцій через свою анатомію, наприклад собаки з довгими, звисаючими вухами, які затримують вологу.

У собак, які часто плавають без належної процедури просушування вух після цього, також ймовірно розвиток рецидивуючих вушних інфекцій. Подібно до шкірних інфекцій, тепле вологе середовище у вухах ідеально підходить для того, щоб дріжджі та бактерії створили своє середовище.

Звичайне сміття у вухах вашої собаки не повинно мати запаху, але коли ви помітите особливий сморід, що виходить із її вух, або надмірне хитання головою та подряпини, настав час відвідати вашого ветеринара. ﻿

Проблеми з анальним мішком

Анальні мішечки - це дві маленькі залози, розташовані з обох боків прямої кишки вашої собаки, які виділяють рідку рідину з неприємним запахом, коли ваш вихованець випорожнюється.

Іноді домашні тварини можуть страждати від інфекцій або ударів анального мішка, що змушує їх надмірно вилизувати свій зад або ковзати по підлозі, щоб зменшити тиск повних анальних мішків.

Якщо ваш вихованець демонструє ознаки проблем з анальним мішком, заплануйте візит до свого ветеринара для ручного зціджування, перш ніж анальний мішок вашого цуценя розірветься та утворить абсцес, який також може створити неабиякий сморід.

Метеоризм

Деякі собаки мають досить потужний газ, щоб зіпсувати повітря, як правило, після того, як вони з'їли щось особливо неприємне, наприклад, запліснявіле сміття або гнилу тушу. Часто ці важкі випадки метеоризму супроводжуються блювотою та діареєю, якщо ваша собака з'їла те, чого їй не слід було.

Іноді дієта вашого вихованця може просто не відповідати його шлунково-кишковому тракту, тому зміна корму є правильною. Якщо ви вважаєте, що виділення газів у вашого цуценя незвичайне, настав час відвідати ветеринара.

Що робити, коли собака смердить

Якщо ви помітили неприємний запах, який йде від вашого собаки, і ви не можете усунути його за допомогою ванни, то зверніться до ветеринара - це проблема зі здоров'ям.

Лікування та профілактика

Лікування неприємного запаху залежить від причини. Використовуйте для миття собаки антигрибковий шампунь і сполосніть його водою з оцтом.

Регулярно мийте та чистіть свого цуценя, щоб уникнути будь-якого поверхневого смороду. Як альтернативу сухому шампуню для вашої собаки, спробуйте харчову соду між купаннями. Також корисно стежити за здоров’ям їхніх зубів, щоб не розвинути у них захворювання зубів.

Слідкуйте за тим, що вони їдять, і тримайте сміття на замку та/або поза досяжністю, щоб вони випадково не схопили шматочки старої, запліснявілої їжі, яка може призвести до смердючого метеоризму.