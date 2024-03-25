Коварные признаки того, что вашей собаке больно: вся правда от ветеринаров

Определить, есть ли какие-то проблемы у собаки, бывает очень сложно. Иногда поведение животного пугает хозяев и это единственный признак, что с собакой что-то не так. Ветеринары используют общую фразу "странное поведение", для признаков, которые указывают на то, что собака больна или травмирована.
Какие самые распространенные признаки помогут вам понять, что собака испытывает боль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.
По словам доктора Лиз Стелоу, сертифицированного ветеринарного бихевиориста Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, если ваша собака постоянно облизывает себя или грызет какую-либо часть тела, у нее может возникнуть боль на коже или под ней.
Такое навязчивое поведение также может быть признаком беспокойства, зуда, навязчивых состояний или желудочно-кишечных болей, или дискомфорта.
Основная проблема чрезмерного облизывания заключается в том, что, хотя оно может временно успокоить болевые рецепторы, само облизывание может повредить кожу и усилить боль. Стелоу сравнил это с тем, как люди чешут рану.
"Часто облизывание носит интенсивный характер и направлено на одну конкретную область, предположительно источник дискомфорта", - объяснила она.
Все собаки пускают слюни. Но если изо рта вашей собаки капают ведра липкой слюны (и она не смотрит на тарелку с вкусной едой), она может испытывать серьезный дискомфорт.
По словам Гринштейна, тревога, вызванная болью или дискомфортом, может привести к тому, что у вашего щенка начнет пускать слюни.
"Если вы заметили чрезмерное слюнотечение, сопровождающееся неприятным запахом изо рта, отеком лица или затруднением жевания, пришло время обратиться к ветеринару", - сказала она.
Доктор Ребекка Гринштейн, ветеринарный медицинский консультант и главный ветеринарный врач Кляйнбурга добавила, что слюнотечение - это часто упускаемый из виду признак тошноты, и оно может быть связано с проблемами желудочно-кишечного тракта.
По данным Американского клуба собаководов, слюнотечение также может быть результатом инфекции носовых пазух, попадания инородного предмета в горло, травмы конечности или хвоста, заболевания почек и печени или, в тяжелых случаях, опасного для жизни состояния, называемого вздутием живота.
Избыток слюны или пена изо рта также являются частым симптомом у собак, которые съели что-то токсичное, например шоколад или виноград.
Изменение аппетита может указывать на многочисленные проблемы со здоровьем, некоторые из которых могут доставлять собаке дискомфорт. Если ваша собака отказывается есть, возможно, она просто приспосабливается к серьезным изменениям в жизни или у нее могут быть проблемы с зубами, такие как перелом зуба, вирус или серьезное заболевание, например рак.
Когда собаке больно, она может есть меньшие порции, чем обычно, или внезапно оказывается совершенно незаинтересованной в корме.
"Подобно нам, если животное испытывает боль, оно часто не ест, так как его отвлекает боль", - объяснила Гринштейн.
Она рекомендует обращаться к ветеринару, если вы заметили изменение аппетита, которое длится более 12-24 часов.
Поза может многое рассказать о физическом и психологическом состоянии вашей собаки. По словам Стелоу, в ответ на травму мышцы меняют свой тонус, чтобы защитить окружающие их структуры.
Например, собака будет сидеть, вытянув заднюю ногу, если у нее болит бедро, низко опускать голову, если у нее болит шея, или выгибать спину, если у нее поврежден позвоночник. Она может даже меньше вилять хвостом или опускать уши.
Еще один признак того, что собакам больно, - это то, что они беспокойны и постоянно меняют положение тела.
"Любое изменение позы при ходьбе, стоянии, сидении или отдыхе должно быть проверено на наличие боли", - сказала Стелоу.
Многие пожилые собаки страдают от болей в суставах или хронической боли в спине. Неврологические заболевания также могут вызывать дрожь, хотя они необязательно болезненны. В результате, "когда они встают после подъема, долго стоят или возвращаются с прогулки, их может трясти или трясти от скованности и общего дискомфорта".
Еще один признак того, что с вашей собакой что-то не так: она внезапно теряет интерес к своим любимым игрушкам и занятиям и проявляет признаки общего недомогания. Она могла подвергнуться воздействию токсина, быть обезвоженной или иметь вирусную, или бактериальную инфекцию.
"Нежелание гулять, замедление скорости и скованность в движении - это симптомы, которые, скорее всего, ошибочно приписываются старости, тогда как на самом деле существует основное заболевание, вызывающее дискомфорт, который ваш ветеринар мог бы диагностировать и лечить", - сказала Гринштейн.
Если ваш четвероногий друг, как правило, беспечный товарищ, но внезапно начинает вести себя как ворчливый человек, возможно, он испытывает боль, возможно, из-за ортопедической травмы или инфекции. Собака может внезапно зарычать на своих людей или взвизгнуть, когда она меняет положение: лежа или стоя.
"Болеющая собака может быть более склонна съеживаться, рычать, щелкать или кусаться, если она думает, что к болезненной области вот-вот прикоснется человек или другая собака", - предупредила Стелоу. Боль является виновником многих случаев агрессии.
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