Підшкірний протизаплідний імплант: як працює контрацептив і кому він підходить

Протизаплідний імплант вводиться під шкіру, працює від шести місяців до п'яти років в залежності від типу і забезпечує надійний захист від небажаної вагітності. Однак підходить такий контрацептив не всім, та й ціна його дещо "кусається".
Як працює сучасний спосіб контрацептив для жінок - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.
Це сучасний препарат, наприклад, "Імпланон", який запобігає вагітності завдяки комбінації впливів на жіночий організм. По-перше, він пригнічує наступ овуляції. По-друге, сприяє загустінню цервікального слизу, що створює перешкоду для сперматозоїдів потрапити в порожнину матки.
Контрацептив візуально непомітний, не заважає активному життю, в порівнянні з внутрішньоматковою спіраллю або іншими імплантатами.
Він являє собою гнучкий стрижень з пластичного матеріалу, досить мініатюрного розміру - приблизно 4 см завдовжки і 2 мм завширшки, що нагадує сірник.
Після видалення здатність жінки до запліднення відновлюється протягом місяця. Видаляти контрацептив можна достроково.
Процедура введення імпланту проводиться після консультації з лікарем-гінекологом. На цьому етапі визначаються термін введення препарат.
Бажано його вводити на 1-5 дні менструального циклу. Процедура передбачає використання місцевих анестезуючих засобів. Його встановлюють підшкірно на внутрішній стороні плеча.
Ось так виглядає система для введення імпланта:
Фото: igor-grynda.com.ua
Як і будь-який контрацептив, підшкірний імплант має ряд обмежень. Як пишуть лікарі, він протипоказаний жінкам:
Серед ймовірних побічних ефектів після введення імпланту виділяють:
Вартість процедури разом з імплантом становить близько 10 тисяч гривень.
Раніше ми писали про міфи щодо вагітності, в які щиро вірили наші бабусі.
Також дізнайтеся, чи безпечно жінкам носити стринги.