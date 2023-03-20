Чи безпечно носити стринги? Гінеколог дала точну відповідь

Стринги - дуже зручний вид жіночої білизни, який не проглядається через одяг, утворюючи неестетичні смужки на сідницях. Але є думка, що носіння такого спіднього може бути не дуже безпечним для жіночого здоров'я.

Чи правда це, відповіла лікар-гінеколог Олена Арендар в Instagram .

Чи безпечні стринги?

За словами гінеколога, якщо ви не носите цю спідню білизну постійно, ніякої шкоди вашому організму ви не завдаєте.

Таку нижню білизну люблять носити, як підлітки, так і дорослі жінки.

У чому ж небезпека

Дуже часто виникає мацерація, тобто натирання промежини дуже вузенькою смужкою спіднього. Тоді це може викликати дискомфорт.

Ще один момент, на який варто звернути увагу, це те, що у любительниць стрингів частими бувають запальні процеси піхви.

Це відбувається через те, що вузенька смужечка стрингів рухається разом з вами, і вміст флори з анального отвору може потрапляти у піхву, що може викликати різні запальні процеси.

Але якщо з вами таке не трапляється, стринги – цілком безпечні для жіночого здоров’я.

Важливо також для повсякденного носіння віддавати вибір натуральним тканинам, а не синтетиці. І це стосується не тільки стрингів, а й інших видів спідньої білизни.

Які бувають види стрингів?

Розрізняють 4 різновиди стрингів: T-стринги, G-стринги, V-стринги та C-стринги.

T-стринги ззаду утворюють перетин всього із трьох тонких тканинних ліній у вигляді літери "T", в той час як G-стринги ззаду утворюють невеликий трикутник, V-стринги схожі на G-версію, але трикутник утворений з тонких ліній, у центрі яких немає тканини, а C-стринги не мають бічних кріплень (їх вдягають під сукні з вирізом до талії), тримаються за рахунок своєї конструкції, що нагадує каркас, з тонких силіконових смужок на обох кінцях.

Види жіночих трусиків (фото: Вікіпедія)