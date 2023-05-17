Подкожный противозачаточный имплант: как работает контрацептив и кому он подходит

Что такое противозачаточный имплант

Это современный препарат, например, "Импланон", который предотвращает беременность благодаря комбинации влияний на женский организм. Во-первых, он угнетает наступление овуляции. Во-вторых, способствует загустению цервикальной слизи, что создает препятствие для сперматозоидов попасть в полость матки.

Контрацептив визуально незаметен, не мешает активной жизни по сравнению с внутриматочной спиралью или другими имплантатами.

Он представляет собой гибкий стержень из пластичного материала, достаточно миниатюрного размера - примерно 4 см длиной и 2 мм в ширину, напоминающий спичку.

После удаления способность женщины к оплодотворению восстанавливается в течение месяца. Удалять контрацептив можно досрочно.

Как устанавливается препарат

Процедура введения импланта производится после консультации с врачом-гинекологом. На этом этапе определяются сроки введения препарата.

Желательно вводить его на 1-5 дня менструального цикла. Процедура подразумевает использование местных анестезирующих средств. Его устанавливают подкожно на внутренней стороне плеча.

Вот так выглядит система для ввода импланта:

Фото: igor-grynda.com.ua

Кому нельзя использовать контрацептив

Как и любой контрацептив, подкожный имплант имеет ряд ограничений. Как пишут врачи, он противопоказан женщинам:

с заболеваниями сосудов,

с хронической мигренью,

с онкозаболеваниями,

с новообразованиями в печени,

гормонозависимым,

при гипербилирубинемии,

тем, кто младше 18 лет.

Возможные осложнения

Среди возможных побочных эффектов после введения импланта выделяют:

вероятные изменения консистенции, интенсивности и частоты менструальных выделений или же полное их отсутствие,

повышенный риск инфекционных и паразитарных заболеваний,

рост аппетита и колебания массы тела,

колебания артериального давления,

возможность миграции имплантата с места введения.

Стоимость процедуры вместе с имплантом составляет около 10 тысяч гривен.