Подкожный противозачаточный имплант: как работает контрацептив и кому он подходит

Противозачаточный имплант вводится под кожу, работает от шести месяцев до пяти лет в зависимости от типа и обеспечивает надежную защиту от нежелательной беременности. Однако подходит такой контрацептив не всем, да и цена его несколько "кусается".
Как работает современный способ контрацептивов для женщин – узнайте из материала Styler дальше.
Это современный препарат, например, "Импланон", который предотвращает беременность благодаря комбинации влияний на женский организм. Во-первых, он угнетает наступление овуляции. Во-вторых, способствует загустению цервикальной слизи, что создает препятствие для сперматозоидов попасть в полость матки.
Контрацептив визуально незаметен, не мешает активной жизни по сравнению с внутриматочной спиралью или другими имплантатами.
Он представляет собой гибкий стержень из пластичного материала, достаточно миниатюрного размера - примерно 4 см длиной и 2 мм в ширину, напоминающий спичку.
После удаления способность женщины к оплодотворению восстанавливается в течение месяца. Удалять контрацептив можно досрочно.
Процедура введения импланта производится после консультации с врачом-гинекологом. На этом этапе определяются сроки введения препарата.
Желательно вводить его на 1-5 дня менструального цикла. Процедура подразумевает использование местных анестезирующих средств. Его устанавливают подкожно на внутренней стороне плеча.
Вот так выглядит система для ввода импланта:
Фото: igor-grynda.com.ua
Как и любой контрацептив, подкожный имплант имеет ряд ограничений. Как пишут врачи, он противопоказан женщинам:
Среди возможных побочных эффектов после введения импланта выделяют:
Стоимость процедуры вместе с имплантом составляет около 10 тысяч гривен.
Раньше мы писали о мифах относительно беременности, в которые искренне верили наши бабушки.
Также узнайте, безопасно ли женщинам носить стринги.