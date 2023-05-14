Міфи про вагітність, в які вірили наші бабусі. Готові почути правду?

Вагітність - особливий період у житті кожної жінки, коли вона сповнена страхами і сподіваннями. Існує багато міфів щодо цікавого жіночого стану, які насправді не мають жодного підґрунтя.

За формою живота можна визначити стать дитини

Раніше, коли не було УЗД, наші бабусі намагалися навмання визначити стать дитини за формою і розміром живота. Вірили, що "гострий" живіт - до хлопчика, а широкий - до дівчинки.

Але немає жодних доказів що підтверджують такі здогади, так як на форму живота впливають тільки розмір дитини і її положення.

Широкі стегна - показник легких пологів

Стегна візуально здаються широкими через велику клубову кістку - найвища частина стегон, але це дуже суб'єктивно.

Під час пологів важливо, щоб розміри тазу жінки відповідали розмірам голівки плоду

Кесарів розтин - легкий і безпечний спосіб розродження

Багато жінок вважають, що кесарів розтин - це більш легкий і безпечний спосіб розродження, ніж природні пологи, але це не так.

Так, природні пологи - це боляче, дуже боляче. Але кесарів розтин - це операція, яка має свої ризики і можливі ускладнення. Це післяопераційний період відновлення, тому проводитись він має тільки за показаннями, а не за бажанням.

Часті УЗД шкодять дитині

Цей міф спростований вченими. Абсолютна безпечність УЗД плоду підтверджена багатьма дослідженнями.

Нудота всю вагітність

Кажуть, що нудота може бути після 20 тижнів і навіть бути всю вагітність. Але це цілковитий міф. Крім того, токсикоз на пізніх термінах - це ненормально і про це треба повідомляти свого лікаря.