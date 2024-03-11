"Підколоти губки та міжбрівку". Українцям пояснили, чи потрібно вимагати ліцензію у косметологів

Чи потрібна косметологам ліцензія

У Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що нині ринок індустрії краси насичений безліччю пропозицій "підколоти губки та міжбрівку".

Водночас перш ніж довіряти своє здоров'я людям з оголошень у соціальних мережах, українцям радять розібратися, адже подібна діяльність:

належить до сфери охорони здоров'я

дозволяється лише за наявності ліцензії на провадження медичної практики

Про які процедури йдеться

У МОЗ зазначили, що номенклатура лікарських спеціальностей не передбачає спеціальності "косметологія". Водночас соціальні мережі та "сарафанне радіо" регулярно пропонує українцям:

процедури косметичної корекції вад шкіри

визначення естетичних недоліків шкіри

використання філерів і ботулотоксину

мікроголкову терапію

контурну пластику

апаратну епіляцію

використання фізичних і хімічних агентів (хімічний пілінг, фотодинамічну терапію, ультрафіолетове випромінювання, лазери, імпульсний лазер на барвнику, кріотерапію)

основні принципи косметичного догляду за шкірою

організацію косметологічної допомоги тощо

"Ці процедури може здійснювати лише лікар-хірург-дерматолог", - наголосили експерти.

Як обрати салон чи косметологічний кабінет

З огляду на вищесказане, перш ніж обирати салон чи кабінет для косметологічних процедур, українцям радять перевірити заклад на наявність ліцензії МОЗ за спеціальністю "Хірургічна дерматологія".

Саме вона дозволяє подібну медичну практику.

Уточнюється, що в доступному для споживача місці мають бути розміщені також: