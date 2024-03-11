"Підколоти губки та міжбрівку". Українцям пояснили, чи потрібно вимагати ліцензію у косметологів

Чи повинен косметолог отримувати ліцензію на провадження медичної практики - знають не всі. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, хто має право колоти ботокс, робити контурну пластику та навіть епіляцію.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис МОЗ у Facebook розповідає, чи повинен косметолог отримувати ліцензію, а також як обрати безпечний салон або кабінет для косметологічних процедур.
У Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що нині ринок індустрії краси насичений безліччю пропозицій "підколоти губки та міжбрівку".
Водночас перш ніж довіряти своє здоров'я людям з оголошень у соціальних мережах, українцям радять розібратися, адже подібна діяльність:
У МОЗ зазначили, що номенклатура лікарських спеціальностей не передбачає спеціальності "косметологія". Водночас соціальні мережі та "сарафанне радіо" регулярно пропонує українцям:
"Ці процедури може здійснювати лише лікар-хірург-дерматолог", - наголосили експерти.
З огляду на вищесказане, перш ніж обирати салон чи кабінет для косметологічних процедур, українцям радять перевірити заклад на наявність ліцензії МОЗ за спеціальністю "Хірургічна дерматологія".
Саме вона дозволяє подібну медичну практику.
Уточнюється, що в доступному для споживача місці мають бути розміщені також:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як позбутись носогубних зморшок за допомогою масажу - без уколів і зайвих витрат.
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