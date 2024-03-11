"Подколоть губки и межбровку". Украинцам объяснили, нужно ли требовать лицензию у косметологов

Нужна ли косметологам лицензия

В Министерстве здравоохранения отметили, что в настоящее время рынок индустрии красоты насыщен множеством предложений "подколоть губки и межбровку".

В то же время, прежде чем доверять свое здоровье людям из объявлений в социальных сетях, украинцам советуют разобраться, ведь подобная деятельность:

относится к сфере здравоохранения

разрешается только при наличии лицензии на проведение медицинской практики

О каких процедурах идет речь

В Минздраве отметили, что номенклатура врачебных специальностей не предусматривает специальности "косметология". В то же время, социальные сети и "сарафанное радио" регулярно предлагает украинцам:

процедуры косметической коррекции пороков кожи

определение эстетических недостатков кожи

использование филеров и ботулотоксина

микроигловую терапию

контурную пластику

аппаратную эпиляцию

использование физических и химических агентов (химический пилинг, фотодинамическую терапию, ультрафиолетовое излучение, лазеры, импульсный лазер на красителе, криотерапию)

основные принципы косметического ухода за кожей

организацию косметологической помощи и т.п.

"Эти процедуры может осуществлять только врач-хирург-дерматолог", - подчеркнули эксперты.

Как выбрать салон или косметологический кабинет

Учитывая вышесказанное, прежде чем выбирать салон или кабинет для косметологических процедур, украинцам советуют проверить заведение на наличие лицензии Минздрава по специальности "Хирургическая дерматология".

Именно она разрешает подобную медицинскую практику.

Уточняется, что в доступном для потребителя месте должны быть размещены также: