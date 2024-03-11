"Подколоть губки и межбровку". Украинцам объяснили, нужно ли требовать лицензию у косметологов

Должен ли косметолог получать лицензию на медицинскую практику - знают не все. В Министерстве здравоохранения объяснили, кто имеет право колоть ботокс, делать контурную пластику и даже эпиляцию.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook рассказывает, должен ли косметолог получать лицензию, а также как выбрать безопасный салон или кабинет для косметологических процедур.
В Министерстве здравоохранения отметили, что в настоящее время рынок индустрии красоты насыщен множеством предложений "подколоть губки и межбровку".
В то же время, прежде чем доверять свое здоровье людям из объявлений в социальных сетях, украинцам советуют разобраться, ведь подобная деятельность:
В Минздраве отметили, что номенклатура врачебных специальностей не предусматривает специальности "косметология". В то же время, социальные сети и "сарафанное радио" регулярно предлагает украинцам:
"Эти процедуры может осуществлять только врач-хирург-дерматолог", - подчеркнули эксперты.
Учитывая вышесказанное, прежде чем выбирать салон или кабинет для косметологических процедур, украинцам советуют проверить заведение на наличие лицензии Минздрава по специальности "Хирургическая дерматология".
Именно она разрешает подобную медицинскую практику.
Уточняется, что в доступном для потребителя месте должны быть размещены также:
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