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Підійдуть на будь-яку подію: стиліст показала 3 модні образи з трендовими шкірянками

Понеділок 08 квітня 2024 13:01
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Підійдуть на будь-яку подію: стиліст показала 3 модні образи з трендовими шкірянками Стиліст показали модні образи з шкірянками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

Байкерський стиль цього сезону весна-літо 2024 на піку популярності, а шкіряна куртка стала його центральним елементом. Варто вміти правильно стилізувати таку річ в образ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Модні образи

Стиліст розповіла, що шкіряні куртки в тренді, тому показала готові луки з модними моделями: байкерська, бомбер та вкорочена.

Вона створила абсолютно в різних стилях, які всі чудово підходять для повсякденних справ.

Байкерські шкіряні куртки є навесні чудовою альтернативою класичним косухам та об'ємним бомберам. Від звичайної шкіряної куртки косуха відрізняється способом застібання блискавки та щільністю матеріалу. Вона більш груба.

Також серед жінок особливо восени популярні вкорочені шкіряні куртки. Вони підходять струнким жінкам, допомагають підкреслити талію та стегна. Одягати їх можна з:

  • вільними джинсами з високою посадкою
  • офісними штанами та об’ємними светрами
  • сукнями - підходять трикотажні теплі та дещо легкі

Взувати можна білі кеди або масивні чоботи. Жіноча мода зараз дивовижним чином комбінує відверту брутальність та витонченість.

Підійдуть на будь-яку подію: стиліст показала 3 модні образи з трендовими шкірянкамиПідійдуть на будь-яку подію: стиліст показала 3 модні образи з трендовими шкірянкамиПідійдуть на будь-яку подію: стиліст показала 3 модні образи з трендовими шкірянкамиСтиліст показала образи зі шкіряними куртками (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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