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Подойдут на любое событие: стилист показала 3 модных образа с трендовыми кожанками

Понедельник 08 апреля 2024 13:01
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Подойдут на любое событие: стилист показала 3 модных образа с трендовыми кожанками Стилист показали модные образы с кожанками (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

Байкерский стиль этого сезона весна-лето 2024 года на пике популярности, а кожаная куртка стала его центральным элементом. Следует уметь правильно стилизовать такую вещь в образ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Модные образы

Стилист рассказала, что кожаные куртки в тренде, поэтому показала готовые луки с модными моделями: байкерская, бомбер и укороченная.

Она создала совершенно в разных стилях, которые все отлично подходят для повседневных дел.

Байкерские кожаные куртки весной прекрасной альтернативой классическим косухам и объемным бомберам. От обычной кожаной куртки косуха отличается способом застегивания молнии и плотностью материала. Она более грубая.

Также среди женщин особенно осенью популярны укороченные кожаные куртки. Они подходят стройным женщинам, помогают подчеркнуть талию и бедра. Одевать их можно с:

  • свободными джинсами с высокой посадкой
  • офисными штанами и объемными свитерами
  • платьями - подходят трикотажные теплые и несколько легкие

Обувать можно белые кеды или массивные сапоги. Женская мода сейчас удивительным образом комбинирует откровенную грубость и утонченность.

Подойдут на любое событие: стилист показала 3 модных образа с трендовыми кожанкамиПодойдут на любое событие: стилист показала 3 модных образа с трендовыми кожанкамиПодойдут на любое событие: стилист показала 3 модных образа с трендовыми кожанкамиСтилист показала образы с кожаными куртками (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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