Підгодуйте цим у липні помідори та зберете потрійний урожай

Чим підгодувати помідори у липні

Калій та фосфор

Два основних елементи, яких потребують кущі помідорів у цей період це калій і фосфор.

Ви можете розвести 15 г монофосфату калію в 10 літрах води. Поливати кущі таким розчином потрібно 2 рази з інтервалом 2 тижні.

Суперфосфат або подвійний суперфосфат слід обов'язково розчиняти у гарячій воді. Спочатку додайте 2 столові ложки засобу на 1 літр води. Після цього потрібно розвести 1 частину засобу на 10 частин води.

Сульфат калію додавайте у сухому вигляді - 20 грамів на 1 квадратний метр з інтервалом 2 тижні.

Розчин із золи

Розчин золи допомагає овочам тим, що містить у собі безліч корисних речовин, яких потребують томати.

Візьміть 2 літри золи, порошок борної кислоти - 10 грамів, йод - 10 мл.

Усі складові слід змішати у 10 літрах води, перемішати та настояти протягом доби. При поливі засіб розводять із розрахунку 1 літр на 10 л води. На 1 кущик піде 2 літри води.