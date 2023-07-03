Подкормите этим в июле помидоры и соберете тройной урожай

Чем подкормить помидоры в июле

Калий и фосфор

Два основных элемента, в которых нуждаются кусты помидоров в этот период это калий и фосфор.

Вы можете развести 15 граммов монофосфата калия в 10 литрах воды. Поливать кусты таким раствором нужно 2 раза с интервалом в 2 недели.

Суперфосфат или двойной суперфосфат следует обязательно растворять в горячей воде. Сначала добавьте 2 столовые ложки средства на 1 литр воды. После этого нужно развести 1 часть средства на 10 частей воды.

Сульфат калия вносите в сухом виде - 20 граммов на 1 квадратный метр с интервалом 2 недели.

Раствор из золы

Раствор золы помогает овощам тем, что содержит в себе множество полезных веществ, в которых нуждаются томаты.

Возьмите 2 литра древесной золы, порошок борной кислоты - 10 гр., йод – 10 мл.

Все составляющие следует смешать в 10 литрах воды, перемешать и настоять в течение суток. При поливе средство разводят из расчета 1 литр на 10 л воды. На 1 кустик пойдет 2 литра воды.